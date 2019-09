Finnischer EU-Ratsvorsitz erhöht Druck auf Johnson

Im Brexit-Streit erhöht die EU nun sukzessive den Druck auf Großbritannien: Frankreich hat Diplomatenkreisen zufolge der Regierung in London deutlich klargemacht, dass die Zeit, um sich doch noch auf ein Austrittsabkommen zu einigen, ablaufe. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte Oktober in Brüssel werde es zu spät dafür sein.

Deutlicher wurde der finnische Premier Antti Rinne, der derzeitige Vorsitzende im EU-Rat. Er verlangte vonseiten Großbritanniens schriftliche Vorschläge für einen geregelten Brexit bis 30. September. "Wenn nicht bis zu diesem Datum, dann ist es vorbei", sagte der Sozialdemokrat nach einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron.

London lieferte erste Papiere

London reagierte verschnupft und wies das Ultimatum zurück: "Wir werden formal schriftliche Lösungen vorlegen, wenn wir bereit sind, nicht aufgrund einer künstlichen Frist, und dann, wenn die EU klar darin ist, sich konstruktiv für einen Ersatz für den Backstop einzusetzen", sagte ein Regierungssprecher.

Laut einer Sprecherin der EU-Kommission trafen gestern erstmals Dokumente aus London ein. Man habe Papiere aus Großbritannien erhalten und werde auf der Basis heute "technische Verhandlungen mit dem Land" führen, so die Sprecherin.

Ein Regierungssprecher in London ergänzte: "Wir haben in schriftlicher Form eine Reihe vertraulicher technischer Diskussionspapiere geteilt." Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.

"Frust über London wächst"

Irland erklärte unterdessen, dass Großbritannien bisher "keine glaubwürdigen Brexit-Vorschläge" gemacht habe. Außenminister Simon Coveney sagte, es gebe zunehmend Frustration in der Europäischen Union darüber, dass London keine Vorschläge als Alternative zum Backstop gemacht habe.

Der so genannte Backstop ist eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und der britischen Region Nordirland. "Wir brauchen glaubwürdige Vorschläge, die wir noch nicht gesehen haben", sagte Coveney.

Brexit überschattet Parteitag

Wenn sich morgen die britischen Sozialdemokraten in Brighton zum Labour-Parteitag treffen, ist Streit um den Brexit garantiert. Denn die größte Oppositionspartei ist tief zerstritten, wenn es um den EU-Austritt geht. Während sich ein großer Teil des Führungszirkels in der Parlamentsfraktion klar für eine Abkehr vom Brexit einsetzt, legt sich Parteichef Jeremy Corbyn nicht fest.

In einem Gastbeitrag im "Guardian" legte der 70-Jährige seinen Plan vor: Zuerst soll ein Brexit ohne Deal am 31. Oktober abgewendet werden. Ist der No-Deal-Brexit vom Tisch, will er eine Neuwahl herbeiführen: "Eine Labour-Regierung würde ein vernünftiges Abkommen schließen (...) einschließlich einer neuen Zollunion mit der EU, einer engen Beziehung zum Binnenmarkt und Garantien für Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz." Das Ganze werde dann in einem neuen Referendum dem Volk vorgelegt.