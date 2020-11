Feuer frei auf Irans Atomanlagen?

Mit einem Hinweis auf die Rede eines hochrangigen Beraters von Revolutionsführer Ali Khamenei hat das staatliche iranische "Press TV" auf Berichte reagiert, wonach US-Präsident Donald Trump seine Generäle um "militärische Optionen" für einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen von Natanz gebeten haben soll. Die USA müssten in einem solchen Fall mit Vergeltungsschlägen auf Haifa und andere israelische Militärzentren rechnen, hatte Mohsen Rezaei im Jänner dieses Jahres nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gedroht. Auch Tel Aviv, warnte Rezaei, würde dann "dem Erdboden gleichgemacht" werden.

Da Trump nach Informationen der New York Times "die Idee einer militärischen Strafaktion gegen den Iran vorerst nicht weiterverfolgen will", dürfte auch das Regime in Teheran erst einmal stillhalten. Vom Tisch sind damit die "militärischen Optionen" noch lange nicht. Der Iran hat dieser Tage noch einmal bekräftigt, so lange die Auflagen des von Trump vor zwei Jahren gekündigten Atomabkommens zu ignorieren, bis die USA die gegen Teheran verhängten Sanktionen aufheben.

"Wiedergutmachung" fraglich

Ob der gewählte US-Präsident Joe Biden zu der vom Iran geforderten "Wiedergutmachung" bereit ist, ist zumindest fraglich. Der Demokrat hatte während seines Wahlkampfes zwar angekündigt, den Ausstieg seines Landes aus dem Atomvertrag rückgängig zu machen, gleichzeitig aber angedeutet, an der Trumpschen Strategie des "maximalen Drucks auf den Iran" vorerst festzuhalten. Die für das Atomprogramm verantwortlichen Hardliner im Iran dürften in diesem Fall die Anreicherung weiter forcieren und die Vorräte an niedrig angereichertem Uran vom gegenwärtig 12-Fachen des Erlaubten auf das 30- oder 50-Fache steigern. Der Anreicherungsgrad, befürchten Experten, könnte von 4,5 auf 20 Prozent erhöht werden.

Spätestens dann würden in Washington erneut die Alarmglocken läuten. Für Israel scheint dagegen die Schwelle des Erträglichen schon längst erreicht zu sein. Bereits 2017 soll US-Präsident Trump seine Unterstützung für einen israelischen Militärschlag auf die unterirdischen iranischen Atomanlagen von Natanz signalisiert haben.

Drei Jahre später hat die Regierung in Jerusalem ihre "militärischen Optionen" gegen den Iran anscheinend markant erweitert. Nach Informationen von "Foreign Policy", die sich auf hochrangige amerikanische Regierungsquellen beruft, soll der jüdische Staat in den vergangenen Monaten Zugang zu Luftstützpunkten in Aserbaidschan erhalten haben. "Die Israelis haben einen Flughafen gekauft, und der heißt Aserbaidschan", zitiert das US-Magazin einen hohen Beamten der Trump-Administration. Es handle sich um verlassene Flugplätze aus der Sowjet-Ära, die direkt an den iranischen Nordgrenzen lägen.

Bis zu den Atomanlagen von Natanz sind es von dort rund 600 Kilometer. Die Flugstrecke von Israel aus beträgt fast das Dreifache. "Falls israelische Jets nach einem Angriff auf iranische Atomanlagen in Aserbaidschan landen wollen, wird es ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit erlaubt werden", zitiert Foreign Policy einen ehemaligen US-Diplomaten, der lange Zeit im Mittleren Osten stationiert war. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sei Israel in Aserbaidschan "fest verwurzelt".

Das weiß auch die iranische Führung, die über die engen Beziehungen zwischen Baku und Jerusalem überhaupt nicht glücklich ist. Glaubt man dem Ministerium für nationale Sicherheit in Baku, dann sollen Agenten der iranischen Revolutionsgardisten Anfang November versucht haben, israelische und amerikanische Ziele in Aserbaidschan anzugreifen. "22 Verschwörer" seien verhaftet worden.

Waffen und Öl

Die Möglichkeit, dass Aserbaidschan Israel eine Art „Luftwaffenbasis“ für einen Angriff auf den Iran überlassen könnte, erscheint Experten nicht unwahrscheinlich. Zu sehr sind die beiden Staaten in der Vergangenheit schon verbunden gewesen – vor allem über Waffen und Öl.

Während Israel von Öllieferungen profitiert, zieht Aserbaidschan großen Nutzen aus Israels Waffenlieferungen. Wie sehr, das zeigte sich beim Konflikt um die Region Berg-Karabach. Dass Aserbaidschan den Armeniern derart überlegen war und sie so zu einem demütigenden Waffenstillstand zwingen konnte, lag an Drohnen aus Israel.

Die israelischen Harop-Drohnen können mit Sprengstoff ausgerüstet werden und rasen in ihr Ziel. Hergestellt werden sie vom Unternehmen IAI, das seinen Sitz in einem abgeschirmten Teil des Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv hat. Neben den Drohnen liefert Israel offenbar auch ballistische Raketen und Radarsysteme.

Artikel von Michael Wrase