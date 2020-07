Festnahmen bei Demo gegen Netanyahu

Zwölf Menschen seien wegen Teilnahme an Unruhen festgenommen worden, teilte Polizeisprecher Micky Rosenfeld mit. Insgesamt hatten sich nach Medienberichten am Samstagabend rund 6000 Menschen nahe Netanyahus Amtssitz versammelt. Sie protestierten gegen Arbeitslosigkeit, Korruption und Netanyahus Umgang mit der Corona-Krise und forderten ihn zum Rücktritt auf. Es seien auch Teilnehmer einer Gegendemonstration festgenommen worden, die Netanyahu unterstützten, berichtete die Nachrichtenseite "ynet". Auch an vielen anderen Orten in Israel demonstrierten Menschen, darunter vor der privaten Villa des Regierungschefs in der Küstenstadt Caesarea und in einem Park in Tel Aviv.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.