Festnahme, Fahndungsfoto, Fingerabdrücke: Trump holte die Realität ein

Der Angeklagte erhielt einen Vorgeschmack auf das, was ihm im schlimmsten Fall droht, wenn er wegen einer der 13 Anklagepunkte im Strafprozess von Fulton County zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Die Zellen sind notorisch überfüllt mit Gangmitgliedern, Drogendealern und Rapper. In den Fluren riecht es nach Urin und Fäkalien. Wäre er nicht der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, der rund um die Uhr Anspruch auf Personenschutz hat, müsste Trump nach einem Schuldspruch hier seine Strafe verbüßen.

Bis dahin ist es ohnehin noch ein langer Weg, der nach der Erhebung der Anklage durch Chefanklägerin Fani Willis am Donnerstagabend mit der Aufnahme der Personalien erst begann. Die ehemalige Nummer Eins an der Spitze der Supermacht ist nun der Insasse P01135809. Wobei das „P“ nicht für Präsident, sondern „Prisoner“ oder auf Deutsch „Gefangener“ steht.

Weiter hält die Strafakte des „Donald John Trump“ nüchtern fest: Männlich, weiß, blonde bis rotblonde Haare, blaue Augen, 1,92 Meter groß und 97 Kilogramm schwer. Letztere Angaben machte angeblich ein Mitarbeiter des fettleibigen Ex-Präsidenten, der vor Ausscheiden aus dem Weißen Haus noch 109 Kilogramm wog. Sie sind augenscheinlich so echt, wie die gefärbten Haare des blondierten Selbstdarstellers. Während ihm der Tritt auf die Waage erspart blieb, bestand der Sheriff auf Fingerabdrücke und Fahndungsfoto.

Nach 20 Minuten ist der historische Ortstermin vorüber. Minutiös begleiten die Kameras den Rückweg des Konvois durch die leer gefegten Straßen Atlantas zur Rollbahn. Dort wartet nicht die „Air Force One“, sondern die private 757 auf den nun zum vierten Mal angeklagten Bürger Trump.

Seine kurze Pressekonferenz vor dem Rückflug zu seinen Golfclub von Bedminster übertragen viele Sender nicht mehr „live“. Zu sagen hatte Trump ohnehin nicht viel Neues. Er klagte über eine „Verzerrung der Justiz“. Und behauptete seine Unschuld. „Wir haben jedes Recht, die Wahlen anzufechten, die wir für unehrlich halten.“

Tatsächlich bestreitet niemand dieses Recht. Trump hat nach seiner Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2020 mit sieben Millionen Stimmen vor 60 Gerichten angebliche Unregelmäßigkeiten beanstandet. Und verlor in allen Fällen. In Georgia soll er laut Staatsanwaltschaft dann gemeinsam mit 18 Mitangeklagten versucht haben, das offizielle Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu manipulieren: durch Druck auf örtliche Politiker und Wahlbeamte, durch versuchten technischen Einbruch in die Wahlautomaten von Coffee County und durch die Aufstellung einer Liste mit „Fake“-Wahlleuten.

Dabei geholfen haben sollen ihm unter anderem sein ehemaliger Stabschef Mark Meadows, Hausanwalt Rudolf Giuliani und der Anwalt Kenneth Chesboro. Sie alle werden von Chefanklägerin Fani Willis als Teil einer „kriminellen Vereinigung“ beschrieben, die wie die Mitglieder einer Mafia-Bande zusammengewirkt haben. Nach dem sogenannten RICO-Gesetz droht allen Beteiligten eine Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis, maximal 20 Jahre.

Die meisten der Mitangeklagten fanden sich bereits vor dem Ortstermin Trumps im Fulton-County-Gefängnis ein. Meadows und der ehemalige Justizbeamte Jeffrey Clark versuchen, den Prozess an ein Bundesgericht zu verlegen. Der mutmaßliche Architekt des „Fake“-Wahlleute-Plans, Chesboro, besteht auf einen frühen Prozessbeginn im Oktober. Willis war auf diesen Schachzug der Verteidigung vorbereitet und drängt darauf, dass es für alle 19 Angeklagten im Herbst losgeht. Experten halten das für mehr als ambitioniert. Zumal all das nun Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen wird, die den tatsächlichen Prozessbeginn hinauszögern dürften.

Wenige Stunden vor dem Ortstermin im Rapper-Gefängnis rief Trump auf seinem hauseigenen Netzwerk „Truth Social“ zu weiteren Spenden auf. Später postete er den Mugshot auf Elon Musks X-Netzwerk. Binnen Stunden erhielt der erste Beitrag Trumps seit seinem Bann auf der ehemals als Twitter bekannten Kurznachrichtenplattform mehr als 17 Millionen Klicks. Sein Wahlkampfteam glaubt, der Mugshot könne dem Ex-Präsidenten politisch helfen.

Gewiss werden die T-Shirts, Tassen und Aufkleber mit dem Fahndungsfoto viele Hunderttausend Dollar von seinen MAGA-Fans mobilisieren. Ob es Trump in der breiteren Öffentlichkeit politisch hilft, wird von Analysten bezweifelt. Seine Umfragewerte kommen schon jetzt nicht über 42 Prozent hinaus. Und von den vorausgesagten Massenprotesten gegen seine Strafverfolgung ist auch nicht viel zu sehen. In Atlanta verloren sich seine paar Hundert Anhänger.

Der ehemalige Reality-TV-Star schien bei seinem Ortstermin im Rapper-Gefängnis zum ersten Mal die Kontrolle über seine Selbstinszenierung verloren zu haben. Diese Wirklichkeit dürfte im Wahljahr mit jedem neuen Termin vor Gericht weiter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit einsinken. In den vier Straf- und zwei Zivilprozessen wird es viele davon geben. Und niemand wird dem Bürger Trump den roten Teppich ausrollen.

