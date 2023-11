Festgefahrene Fronten: Die Sorge der Ukraine vor einem Stellungskrieg

Die Burschen seiner Kompanie hätten ihn gebeten, den Telegram-Text zu schreiben, erklärt der russische Blogger Woschak Z zur Schlacht um Awdijiwka. Eigentlich äußere er sich ungern über eigene Misserfolge, aber er müsse doch das Wort "Fleischsturm" erklären – "ein Sturmangriff der Infanterie ohne Artillerieunterstützung, ohne die Unterdrückung des feindlichen Abwehrfeuers".

Man könnte den "Fleischsturm" auch "Fleischwolf" nennen. Die zum Teil aus Ex-Strafgefangenen gebildeten "Sturm-Z"-Einheiten, die bei der Offensive in Awdijiwka zum Einsatz kommen, würden binnen weniger Tage "auf null" radiert, postet Swjatoslaw Golikow, ein anderer russischer Z-Blogger. Mit Verlusten von 40 bis 70 Prozent Toten und Schwerverletzten.

Neue Abnützungsschlacht

Die Erfolge seien gleich null, klagt Woschak Z. Man vermute aber, dass all diese Attacken dazu dienten, die Feinde zu zermürben, danach gingen die "Regulären" in den Kampf. Die Attacken, die die Russen vorher in der Abnützungsschlacht um Bachmut veranstalteten, wiederholen sie bei Awdijikwa, einer von den Ukrainern gehaltenen Vorstadt der prorussischen Separatistenmetropole Donezk.

Mehrere Wellen schlecht ausgebildeter und bewaffneter Rekruten zwingen die Verteidiger, ihre Munition zu verschießen, erst danach greifen Berufssoldaten an. Seit 10. Oktober berennen die Russen den ukrainischen Frontvorsprung. Laut dem ukrainischen Blogger Oleksandr Kowalenko haben die Russen auf einer Front von 20 Kilometern 40.000 Mann konzentriert – und aus der Region Lugansk schon drei Motorschützenbrigaden nach Awdijiwka geworfen, um ihre Verluste von 6500 Toten und 100 zerstörten Panzern zu kompensieren.

Strategisch ist die zertrümmerte Stadt noch bedeutungsloser als Bachmut. Aber es ist für die Russen angesichts kurzer Nachschubwege ein geeigneter Ort, um zumindest einen taktischen Erfolg anzustreben. "Es fällt Putins Propagandamaschine zusehends schwer, das russische Publikum zu überzeugen, dass allein Verteidigung einen Erfolg darstellt", sagt Oleksij Melnyk, Militärexperte des Kiewer Rasumkow-Instituts. "Sie brauchen zumindest lokale Siege, die sie zu einem neuen Stalingrad aufblasen können."

Die ukrainischen Experten schließen nicht aus, dass es den Russen mit ihrer Fleischwolf-Taktik gelingt, Awdijikwa zu erobern. Aber von einem entscheidenden Durchbruch ist auch auf russischer Seite keine Rede. Moskaus Strategen setzen offenbar auf Zermürbungs- und Stellungskrieg, in der Erwartung, der kriegsmüde Westen lasse die Ukraine im Stich.

Frust gemischt mit Dankbarkeit

Walerij Saluschnyj, der Oberkommandierende der ukrainischen Armee, befürchtet, der Stillstand an der Front spiele den Russen auch militärisch in die Hände. Er bemüht sich sichtlich, auf neue Forderungen gegenüber den westlichen Unterstützern zu verzichten. Aber in Kiew mischt sich inzwischen Frust mit Dankbarkeit. Ukrainische Experten klagen, die USA und Europa lieferten so dosiert Waffen, dass die Ukraine im Kampf gegen Russland zwar überleben, nicht aber siegen könne.

