Zufall dürfte es nicht gewesen sein, dass Wladimir Putin die Teilmobilisierung von bis zu 300.000 Reservisten und Anschluss-Referenden am Tag der Rede Joe Bidens vor den Vereinten Nationen ankündigte. Der US-Präsident sprach dort einen Tag später als gewöhnlich, da er gerade erst von den Trauerfeierlichkeiten für die Queen zurückgekehrt war. So geriet die Ansprache Putins aus dem Kreml und der Auftritt Bidens in New York zu einer Art Fernduell.