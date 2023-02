Fenerbahce-Spiel: Laute Rufe nach Rücktritt Erdogans

"Mensch, tritt endlich zurück!", ist in einem Video zu hören, das die Fan-Plattform "Tek Yol Fener" teilte und das gestern in sozialen Medien in der Türkei eines der meistdiskutierten Themen war. Demnach warfen die Fans dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierung 20 Jahre Lügen und Schwindel vor.

Es war das erste Fenerbahce-Spiel nach der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei. Nach dem Erdbeben war Kritik am Krisenmanagement Erdogans und an der Regierung laut geworden. Die Opposition wirft Erdogan vor, das Land nicht ausreichend auf ein solches Erdbeben vorbereitet und bei der Bauaufsicht versagt zu haben. Die Regierung weist die Vorwürfe zurück.

Die Türkei befindet sich zurzeit im Wahlkampf. Regulär würden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Juni stattfinden. Erdogan hatte aber vor dem Erdbeben angekündigt, die Wahlen auf den 14. Mai vorzuziehen. Ob er an dem Datum festhält, ist noch unklar.

