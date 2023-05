Fehlstart für Ron DeSantis

Es sollte eine Weltpremiere werden. Etwas ganz Großes. Mindestens ein innovativer Auftakt für das Rennen um die Nominierung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ungefiltert durch die verhassten "Mainstream"-Medien und moderiert von Ron DeSantis’ größtem Fan, Elon Musk.

Der Twitter-König hatte dafür in sein für 44 Milliarden Dollar gekauftes Cyberreich geladen. Als der Zeiger auf 18 Uhr Ostküstenzeit rückte, erlebten die mehr als 600.000 Nutzer der Audiostream-Plattform "Twitter-Spaces" statt des erwarteten Urknalls einen Reinfall. Denn dort herrschte für 20 Minuten Sendepause.

Peinlich berührt versuchten Musk und sein Co-Moderator David Sacks zu erklären, warum nichts funktionierte. Es gebe so viel Interesse an der Premiere, dass das "Internet zusammengebrochen" sei. In Wirklichkeit gab es im Netz keine Probleme. Es waren die Twitter-Server, die nicht funktionierten. "All right", nahm Musk dann erneut Anlauf. "Ich möchte Gouverneur DeSantis willkommen heißen." Gefolgt von sphärischem Rauschen. Statt es noch einmal zu versuchen, zog Twitter in den Space von Co-Moderator Sacks um. Zu diesem Zeitpunkt war das Publikum der Weltpremiere auf 150.000 Zuhörer zusammengeschmolzen.

Endlich konnte der frischgebackene Präsidentschaftskandidat seine Botschaft loswerden. "Ich kandidiere als Präsident, um unser großartiges amerikanisches Comeback anzuführen."

Namentlich erwähnte der gefährlichste Herausforderer von Donald Trump diesen nicht. Stattdessen griff er Joe Biden an, der von einem "erleuchteten Mob" kontrolliert werde. Das englische Wort "woke" für "erleuchtet" gefällt DeSantis so gut, dass er es bei jeder Gelegenheit einstreut. Dem stellt er seine Politik in Florida gegenüber, das unter ihm eine "Zitadelle der Freiheit" geworden sei.

Dort war der 44-Jährige 2019 nach drei Amtszeiten im Kongress als moderater Konservativer gestartet. In den vergangenen Jahren bewegte er sich immer weiter an den rechten Rand.

Trump ließ es sich nicht entgehen, den missglückten Wahlkampfauftakt seines Rivalen, den er stets "DeSanctus" (den Scheinheiligen) nennt, mit Spott zu überschütten. "Wow!", kommentierte er, "der Twitter-Start von DeSanctus ist ein Desaster! Sein ganzer Wahlkampf wird ein Desaster sein."

Selbst Joe Biden stimmte in den hämischen Chor ein. Auf Twitter forderte der US-Präsident seine Anhänger auf, per Klick für seine Wiederwahl Geld zu spenden. "Dieser Link funktioniert."

