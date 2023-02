Fast schon ein Generalstreik: Größter Arbeitskampf seit einem Jahrzehnt

Großbritannien erlebte gestern den größten Arbeitskampf seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Bahnverkehr in England kam praktisch zum Erliegen, nachdem die Lokführer ihre Arbeit niedergelegt hatten. Rund 120.000 Lehrer streikten ebenfalls, so dass die meisten Schulen schließen mussten. Zusätzlich traten Beamte und öffentliche Angestellte in mehr als 100 Regierungsbehörden sowie Mitarbeiter der Universitäten, Busfahrer und Sicherheitskräfte in den Ausstand.