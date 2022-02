Fast 400.000 Ukrainer auf der Flucht

Helena wärmt sich mit einer Decke und ihren Plüschtieren, ihr kleiner Bruder Bodia lenkt sich mit dem Smartphone ab. Die beiden Kinder aus Lemberg sind auf der Flucht vor der russischen Aggression so wie viele andere ukrainische Familien. Sie warten nachts am ukrainisch-polnischen Grenzübergang Medyka-Schehyni, um ins Nachbarland zu kommen.

Bis zu 30 Stunden müsse man derzeit auf die "Abfertigung" warten, berichten Flüchtlinge. Lange Schlangen haben sich gebildet. Freiwillige aus Polen bringen Lebensmittel und Decken.

Unübersichtliche Lage

Eine Frau, die es per Sonderzug nach Tschechien schaffte, berichtete ebenfalls von Chaos an der polnischen Grenze: "Meine Tochter steht schon den zweiten Tag an der Grenze, ohne nach Polen durchkommen zu können."

Flüchtlinge kommen mit dem Zug am Bahnhof in Zahonyi an der ungarisch-ukrainischen Grenze an. Bild: Kisbenedek/AFP

Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes sagt, man arbeite mit den ukrainischen Kollegen daran, die Verfahren zu beschleunigen. Das Computersystem der ukrainischen Behörden sei gestört, außerdem sei das Personal an der Grenze wegen der Kriegshandlungen ausgedünnt.

Wie berichtet, können Ukrainer aufgrund des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine bis zu drei Monate ohne Visum in die EU reisen.

Am Donnerstag hat der Ukraine-Krieg nach dem russischen Angriff begonnen, mittlerweile sind bereits rund 368.000 Menschen auf der Flucht, erklärte am Sonntag das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit. Die Zahl basiere auf den Daten nationaler Behörden, und sie steige weiter. Noch ist das Bild nicht sehr übersichtlich. Am Samstag hatte das UN-Nothilfebüro OCHA berichtet, dass 160.000 Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht seien und 116.000 in die Nachbarländer geflohen sein.

Laut dem polnischen Grenzschutz kamen seit Ausbruch des Krieges alleine in Polen bis Sonntag mehr als 200.000 Flüchtlinge an.

Die Behörden in der Ukraine befürchten insgesamt bis zu fünf Millionen Flüchtlinge. Es könnte sich um eine der größten Flüchtlingskrisen der Gegenwart handeln, hatte die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Mittwoch gewarnt.

In Ungarn kamen am Samstag laut Angaben der Polizei mehr als 10.000 Ukrainer an, am Tag davor waren es 1600 gewesen. Fast alle Ukrainer, die bisher nach Ungarn flohen, sollen Angehörige der ungarischen Minderheit in der westukrainischen Region Transkarpatien sein. Ethnische Ungarn aus den Nachbarländern sind entweder im Besitz einer zusätzlichen ungarischen Staatsbürgerschaft oder sie haben einen Anspruch darauf. Deshalb benötigen sie keinen Asylstatus für einen dauerhaften Aufenthalt in Ungarn.

Bus mit 50 Personen in Triest

Gut ein Dutzend Frauen und Kinder waren an Bord des Sonderzuges, der am Samstag am Bahnhof Bohumin im Osten Tschechiens ankam. Begründet wurde die geringe Zahl mit dem Informationschaos und den Verkehrsproblemen an der ukrainisch-polnischen Grenze. Ein zweiter Zug der tschechischen Eisenbahn blieb vorerst in der Grenzstadt Przemysl im äußersten Südosten Polens, um weitere Menschen aufnehmen zu können.

Ein ukrainischer Bus mit etwa fünfzig Personen an Bord ist am Sonntag im italienischen Triest eingetroffen. An Bord waren vor allem Frauen und Kinder. In Italien lebt eine der größten ukrainischen Communitys der EU. (az)

Oberösterreich: Beratungen über Flüchtlingsaufnahme