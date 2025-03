Nach Todesfahrt: Viele Faschingsumzüge abgesagt

Am Sonntag noch herrschte ausgelassene Stimmung im Zentrum von Mannheim. Da schlängelte sich der gemeinsame Faschingsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen durch die Mannheimer Innenstadt. Der Umzug gilt mit rund 250.000 Besuchern als der größte in der Region.

Am Montag, dem Tag der Todesfahrt, fanden – vom Fastnachtsmarkt im Zentrum abgesehen – keine Faschingsveranstaltungen in Mannheim statt. Bei den Todesopfern und Verletzten soll es sich um Passanten handeln, die in der Innenstadt unterwegs waren.

Die für Dienstag geplanten Fastnachtsumzüge in den Mannheimer Vororten Feudenheim, Neckarau und Sandhofen wurden abgesagt. Der Fastnachtsmarkt im Zentrum wurde nach der Todesfahrt geschlossen.

Auch die nahe Universitätsstadt Heidelberg sagte ihren für Dienstag geplanten Faschingsumzug ab. "Unsere Nachbarstadt muss zum zweiten Mal binnen eines Jahres eine furchtbare Gewalttat erleiden – in einer solchen Situation war es für uns unvorstellbar, bei uns in Heidelberg einen fröhlichen Fastnachtszug zu feiern", sagte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Der größte Faschingsumzug Baden-Württembergs - jener in der Landeshauptstadt Stuttgart - soll am Dienstag dagegen wie geplant stattfinden. Gegen Vorfälle wie die Mannheimer Todesfahrt habe man sich im Sicherheitskonzept gewappnet, hieß es seitens der Stadt. Der Polizei lägen auch keine Erkenntnisse für eine konkrete Gefährdungslage in Stuttgart vor.

