Fall Nawalny: EU schließt Sanktionen gegen Russland nicht aus

Die EU hat Russland zur Zusammenarbeit bei den internationalen Ermittlungen zur Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny aufgefordert und Sanktionen nicht ausgeschlossen. "Die russische Regierung muss ihr Möglichstes tun, um eine gründliche und transparente Untersuchung dieses Verbrechens vorzunehmen", erklärte die EU am Donnerstagabend. Brüssel behalte "sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen, einschließlich restriktiver Maßnahmen, zu ergreifen".

Russland wies am Donnerstag erneut jede Verantwortung für den Anschlag zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow sieht "keinen Grund, dem russischen Staat etwas vorzuwerfen". Es gebe keinen Anlass für eine Erklärung von Staatschef Wladimir Putin.

Die deutsche Bundesregierung sieht es als "zweifelsfrei" erwiesen an, dass Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Ein Spezial-Labor der Bundeswehr hatte dies festgestellt. Kanzlerin Angela Merkel sprach am Mittwoch von einem "versuchten Giftmord" an einem der führenden Oppositionellen Russlands: "Er sollte zum Schweigen gebracht werden."

Video: Es stehen einmal mehr Sanktionen gegen Russland im Raum, etwa der Ausstieg aus dem Gasprojekt Nordstream 2. Würde man Russland damit treffen? Andreas Pfeifer antwortet.

