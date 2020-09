Fall Nawalny: Der Druck auf Moskau steigt

Die NATO fordert von Russland die Zustimmung zu internationalen Ermittlungen, die EU droht mit Sanktionen. Zudem gibt es Diskussionen über eine mögliche Einstellung des deutsch-russischen Gaspipeline-Projekts Nord Stream 2.

"Die russische Regierung muss im Rahmen einer unparteiischen internationalen Untersuchung uneingeschränkt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenarbeiten", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach außerplanmäßigen Beratungen mit den NATO-Botschaftern der Mitgliedstaaten zum Fall Nawalny. "Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen und vor Gericht gebracht werden."

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Bild: POOL (Reuters)

Vergiftung für Deutschland "zweifelsfrei Erwiesen"

Die deutsche Bundesregierung hatte am Mittwoch nach Untersuchungen eines Spezial-Labors der Bundeswehr mitgeteilt, dass sie es als zweifelsfrei erwiesen ansieht, dass Nawalny mit dem militärischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel fand ungewöhnlich harte Worte zum Fall Nawalny. Bild: Markus Schreiber (AP POOL)

Der Oppositionspolitiker war am 20. August auf einem Flug in Russland plötzlich ins Koma gefallen und später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Charité verlegt worden. Nach Angaben der Charité ist sein Gesundheitszustand weiter ernst. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) hatte am Donnerstag Hilfe bei Aufklärung im Fall Nawalny angeboten. Nach der Chemiewaffenkonvention werde die Vergiftung eines Einzelnen mit einem Nervengas als Einsatz von Chemiewaffen bewertet, teilte sie mit.

EU droht mit Sanktionen

Die EU drohte Russland offen mit Sanktionen. In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung heißt es, die Europäische Union rufe zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf und behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

"North Stream 2" wackelt

EU-Ratspräsident Charles Michel verurteilte den Giftanschlag auf Nawalny und kündigte eine Debatte über Konsequenzen an. Damit würden zunächst die EU-Außenminister befasst und womöglich auch die Staats- und Regierungschefs, sagte Michel am Freitag in einem Interview mit europäischen Nachrichtenagenturen. Auf die Frage nach einem möglichen Moratorium für das deutsch-russische Pipelineprojekt Nord Stream 2 sagte Michel: "Ich habe nicht die Absicht, heute dazu eine Meinung zu äußern."

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, stellte als Reaktion auf die Vergiftung Nawalnys die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 zur Disposition. "Natürlich gehört zu möglichen Sanktionen die härteste: ein partieller Einkaufsstopp bei Rohstoffen. Das Ende von Nord Stream 2 darf nicht mehr ausgeschlossen sein", sagte Weber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Die Fraktionsvorsitzende der deutschen Grünen, Katrin Göring-Eckardt, forderte erneut, das Projekt zu stoppen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will dagegen an der mit Russland geplanten Ostsee-Gaspipeline festhalten. Politiker von Union, Grünen und FDP wollen das milliardenschwere Projekt auf den Prüfstand stellen. Dagegen bremsten vor allem Wirtschaftsvertreter und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert wollte am Freitag eine frühere Aussage von Kanzlerin Angela Merkel, der Fall Nawalny und die Zukunft von Nord Stream 2 müsse entkoppelt gesehen werden, ausdrücklich nicht wiederholen.

Österreich bleibt zurückhaltend

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich zurückhaltend in Bezug auf Nord Stream 2.

Außenminister Alexander Schallenberg zeigt sich in der Diskussion um "North Stream 2" zurückhaltend. Bild: LISI NIESNER (Reuters)

Er verstehe die Diskussion, meinte Schallenberg am Freitag im Ö1-Mittagsjournal. "Ich weiß aber nicht, ob das ein geeignetes Mittel ist", fügte er hinzu. Die Diskussion müsse aber geführt werden.