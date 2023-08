F-16-Ausbildung für ukrainische Piloten in den USA

Wie das Weiße Haus mitteilte, sollen die Piloten in den USA für den Einsatz von F-16-Kampfjets ausgebildet werden.

Außerdem hätten die beiden Präsidenten über eine beschleunigte Genehmigung für andere Nationen gesprochen, die ihre F-16-Kampfjets an die Ukraine übergeben wollen. Biden hatte der Ukraine anlässlich ihres Unabhängigkeitstages seine Grüße übermittelt.

Selenskyj erklärte in der Nacht auf Freitag, dass er mit Biden gesprochen und sich für die Grüße des US-Präsidenten sowie die Unterstützung der USA bedankt habe. "Gemeinsam beweisen wir, dass es sich lohnt, für Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen", so Selenskyj.

Russland meldet Angriffe

Russland meldet einen der bisher stärksten Angriffe der Ukraine mit Raketen und Drohnen auf Ziele in Moskau und auf der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Freitag mit, die ukrainischen Streitkräfte hätten die Krim mit 42 Drohnen attackiert. In der russischen Region Kaluga, die an die Region Moskau grenzt, sei eine ukrainische Rakete vom Typ S-200 abgeschossen worden. Zu Schaden gekommen sei dabei niemand, teilte Regionalgouverneur Wladislaw Schapscha mit.

Mehr zum Thema Außenpolitik Nach Prigoschins Tod: Was geschieht mit seiner Wagner-Privatarmee? MOSKAU. US-Regierung und britischer Geheimdienst gehen vom Tod des Wagner-Anführers aus. Nach Prigoschins Tod: Was geschieht mit seiner Wagner-Privatarmee?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper