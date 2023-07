Explosionen in griechischem Munitionslager

Wegen eines Waldbrandes kam es gestern in einem Munitionslager in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos in der mittelgriechischen Region Thessalien zu Explosionen. Die Behörden ordneten die Evakuierung an. Ein Teil des Munitionslagers in einer Militärkaserne stehe seit der Explosion "in Flammen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach Angaben der Küstenwache wurden bisher "30 Menschen auf zehn Booten" in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr sind bei der Bekämpfung des Brandes sieben Flugzeuge und drei Hubschrauber im Einsatz, um die seit Mittwoch in dieser Region lodernden Flammen zu löschen. Ihr Einsatz erfolge "im Rahmen des Möglichen wegen der Explosionen", sagte der Feuerwehrsprecher. Medienberichten zufolge sollen in der Lagerhalle Waffen aus F-16-Kampfjets, Marschflugkörper sowie 450 und 900 Kilogramm schwere Bomben lagern. Wie eine Reporterin des staatlichen Rundfunks berichtete, seien wegen der Druckwellen zahlreiche Fensterscheiben eingedrückt worden. Informationen über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Drei Patrouillenboote der Küstenwache, 22 Jachten und zwei Schlepper waren im Einsatz, um Bewohner in den Hafen von Volos zu bringen.

"Explosiver Cocktail"

Die Brandgefahr bleibt auch auf Griechenlands Inseln groß. "Es herrscht weiterhin höchste Alarmstufe", sagte der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Giannis Artopoios.

Auf der Ferieninsel Rhodos sei die Lage deutlich besser als in den vergangenen Tagen. Bewohnte Gebiete seien vorerst nicht mehr bedroht. Meteorologen warnten allerdings, starke Winde zusammen mit der Trockenheit seien weiterhin ein "explosiver Cocktail".

Im Roya-Tal nahe Ventimiglia an der Grenze zwischen Italien und Frankreich brach unterdessen ein riesiger Brand aus. Die Flammen erstreckten sich über fast drei Kilometer in einem steilen Berggebiet. Italienische und französische Flugzeuge seien im Einsatz.

Auch in Sizilien tobten die Flammen weiterhin. Am vierten Tag in Folge brannten die Hügel rund um die Hauptstadt Palermo, die Brände seien inzwischen unter Kontrolle, teilten die Feuerwehrteams mit. Flammen wurden auch im Raum von Messina gemeldet. Die verkohlten Leichen eines älteren Ehepaares, das in einer Hütte unweit des Flughafens von Palermo lebte, wurden gestern geborgen.

Jagd auf Brandstifter

Italien will verstärkt Jagd auf Brandstifter machen, die in den vergangenen Tagen Hunderte Feuer gelegt haben sollen. Obwohl Brandlegung in Wäldern mit Strafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis streng geahndet wird, bleiben Brände nach wie vor eine sommerliche Plage im Stiefelstaat. Die Regierung in Rom kündigte nun an, das Ausmaß der Strafen zu erhöhen, denn man vermutet wirtschaftliche Interessen hinter den Brandstiftungen.

