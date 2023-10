Mutmaßlicher Bombenanschlag vor Innenministerium in Ankara: Attentäter tot

Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform Twitter (X) von einem Bombenanschlag beim Ministerium. An dem Anschlag seien zwei "Terroristen" beteiligt gewesen. Einer habe sich in die Luft gesprengt, der andere sei "neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel im Anschluss an die Explosion seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Der Angriff habe sich an der Eingangstür zum Innenministerium im Zentrum der türkischen Hauptstadt ereignet, so der Minister. Das Zentrum wurde weiträumig abgesperrt.

Laut dem Sender NTV ereignete sich die Explosion auch nur wenige Hundert Meter entfernt von einem Eingang zum Parlament. Das tagt planmäßig am Sonntag erstmals seit der Sommerpause.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

