Experte analysierte die Putin-Rede

Vor der Militärparade zum Tag des Sieges über Nazideutschland wurden im Westen besondere Ansagen von Seiten des Kremlchefs Wladimir Putin erwartet. "Die große Überraschung war, dass es keine der erwarteten Überraschungen gegeben hat", sagte Generalmajor Günter Bruno Hofbauer, Leiter der Grundsatzplanung im Verteidigungsministerium, im Gespräch mit der APA.

Die Parade und Rede Putins am Montag seien in erste Linie ein Symbol nach innen gewesen, eine Rechtfertigung und Erklärung des Krieges. Die Parade sei wie gewohnt verlaufen. Damit habe man im gewissen Sinne "Normalität" signalisiert. Die eigene Seite sei beruhigt worden. "Wir machen unser Ding und es geht voran", laute die Botschaft.

"Das kann Teil der Strategie sein"

Es sei zudem gut möglich, dass der Kreml nichts angekündigt habe, gerade weil das im Westen erwartet worden sei. "Dann macht man grundsätzlich was anderes. Das kann Teil der Strategie sein, um die Ukraine im Dunkeln darüber zu lassen, wie es weiter geht", so Hofbauer. Putin habe sich alle Optionen offengelassen. Nur weil er bei der Militärparade das Kriegsrecht nicht ausgerufen habe, sei das nicht abgesagt.

Was das gezeigte Gerät angeht, sei die Parade wie jene in den Vorjahren abgelaufen. Man habe moderne Waffensysteme gesehen. "Es ist als Nachricht nach innen zu sehen nach dem Motto: 'Seht her, was wir haben'".

Aufgefallen ist, dass das sogenannte Flugtreffen abgesagt wurde. Dies sei mit dem Wetter begründet worden, "aber ich denke, dass es das Wetter es zugelassen hätte". Im Vorfeld hatte Russland angekündigt, dass 77 Flugzeuge an der Flugshow über dem Roten Platz teilnehmen werden - darunter das "Weltuntergangsflugzeug", eine Spezialkonstruktion der Iljuschin II-80, von dem aus Russlands Präsident sein Land im Falle eines Atomkrieges aus der Luft regieren kann.

Große Beteiligung sei "bemerkenswert"

Bemerkenswert sei die große Beteiligung an den Veteranenaufmärschen in zahlreichen Städten im Land. Das deute darauf hin, dass es keinen großen Widerstand gegen den Krieg gebe und noch keine Kriegsmüdigkeit herrsche, analysiert Hofbauer. Man könne allerdings davon ausgehen, dass die Verluste an Soldaten der breiten russischen Bevölkerung nicht bekannt seien. Offiziell hat Russland bisher nur knapp über 1.000 tote Soldaten gemeldet, die Ukraine sprich von 25.000 toten Russen. Beide Zahlen seien Propaganda und mit Vorsicht zu genießen, sagt Hofbauer. Über die Verluste der Ukraine sei nichts bekannt. Üblicherweise sei von einem Verhältnis 1 zu 3 auszugehen. Der Angreifer habe dreimal so hohe Verluste wie der Verteidiger, erklärt der Generalmajor.

Was das aktuelle Frontgeschehen betrifft, ortet Hofbauer weiterhin eine Patt-Stellung. Die Russen hätten ein Kraft-Raum-Problem. Sie müssen einerseits den eroberten Raum halten und gleichzeitig weiter vordringen. "Es gehen ihnen zunehmend die Infanteriekräfte aus. Es werden aus allen Bereichen der russischen Armee Ressourcen zusammengezogen." Gerüchte, wonach auch Soldaten aus Syrien abgezogen werden, seien nicht bestätigt.

Die Ukrainer wiederum erzielen immer wieder kleinere Erfolge, aber sie seien weiterhin nicht in der Lage, eine große Gegenoffensive zu machen. Einen Stillstand ortet Hofbauer folglich auch am Verhandlungstisch. "Verhandelt wird, wenn einer nicht mehr kann oder will. Und danach sieht es derzeit nicht aus." Die Ukrainer wollen weiterkämpfen und die Russen ebenfalls.