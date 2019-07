Ex-Präsident Perus in den USA festgenommen

Die Rede ist von rund 20 Millionen US-Dollar. Doch dem Prozess in seiner Heimat entzog er sich durch eine Flucht in die USA. Dort wurde er nun festgesetzt. Gegen den ehemaligen Staatschef liege ein Auslieferungsbefehl vor, teilte die peruanische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er befinde sich bereits in einer ersten Anhörung vor der US-Justiz. Das Auslieferungsverfahren gegen den 73-Jährigen – er war von 2001 bis 2006 Präsident – könnte jedoch Monate dauern.

