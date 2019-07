Ex-Medienberater von Tony Blair tritt aus Labour-Partei aus

Der frühere Medienberater des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair hat seinen Austritt aus der Labour-Partei bekanntgegeben und forderte Oppositionsführer Jeremy Corbyn auf, Platz für einen Parteichef zu machen, der Premierminister Boris Johnson die Stirn bieten könne.

Er sei zwar traurig, aber völlig sicher, nicht mehr in der Partei bleiben zu wollen, schrieb Campbell in dem von der Wochenzeitung "New European Magazine" veröffentlichten Brief. Dem Labour-Vorsitzenden Corbyn warf er Planlosigkeit vor. "Ich sehe keine Anzeichen dafür, dass Sie und Ihre Mitarbeiter die Ernsthaftigkeit der Lage erfasst haben, geschweige denn eine Strategie erdacht oder umgesetzt haben, um darauf zu reagieren", erklärte Campbell in dem Schreiben.

Campbell galt als wichtigster Strippenzieher in Blairs Medienapparat. Er ist ein entschiedener Brexit-Gegner und machte sich für ein zweites Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union stark., werden sie diese Wahl nicht gewinnen", sagt Gillespie.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.