Ex-Kanzler Schüssel beendet Job beim Ölkonzern Lukoil

Er werde seine "zweijährige Arbeit als Aufsichtsrat abschließen und aus dem Board of Directors ausscheiden", hieß es in einer Stellungnahme. Vor diesem Schritt habe er noch auf eine Erklärung Lukoils zur Ukraine gedrängt.

"Seit der Invasion Russlands in der Ukraine habe ich mich mit anderen internationalen unabhängigen Mitgliedern des Board of Directors von Lukoil um eine gemeinsame Erklärung gegen den Krieg bemüht", schrieb Schüssel in der Stellungnahme.

"Mitgefühl mit den Opfern"

Darin fordere man die Beendigung der Kämpfe, einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand, eine friedliche Lösung der Probleme in seriösen Verhandlungen sowie Mitgefühl mit den tausenden Opfern bei der Zivilbevölkerung und den Soldaten. Das entsprechende Statement sei in der Sitzung des Board of Directors gefasst worden: "Mit diesem wichtigen Beschluss des Aufsichtsrats von Lukoil, an dem ich intensiv mitgearbeitet habe, werde ich meine zweijährige Arbeit als Aufsichtsrat abschließen und aus dem Board of Directors ausscheiden", so Schüssel.

"Ukraine muss frei bleiben"

Der ehemalige VP-Regierungschef (2000-2007) betonte weiters: "Für mich, der sich immer für konstruktive Beziehungen zwischen der EU und Russland eingesetzt hat, ist mit dem Überfall auf die Ukraine, den Kampfhandlungen und Bombardierungen der Zivilbevölkerung eine rote Linie überschritten. Ich unterstütze vollinhaltlich die Beschlüsse der EU und der internationalen Staatengemeinschaft und die vielen mutigen Stimmen in Russland, die gegen den Krieg öffentlich auftreten. Die Ukraine muss ein freies und ungeteiltes Land bleiben."

Die SPÖ nannte Schüssels Rückzug "überfällig". Dass er neun Tage gebraucht habe, um sein Engagement bei Lukoil zu beenden, lasse "tief blicken".

Der Fall Schröder

Schüssel ist nicht der einzige Ex-Regierungschef, der wegen seines Russland-Engagements kritisiert wird. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den früheren Regierungs- und Parteichef Gerhard Schröder aufgefordert, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen. Diese seien keine Privatsache. Schröder hat bisher nicht reagiert. Die SPD strich ihn am Freitag aus ihrer „Liste der großen Sozialdemokraten“.