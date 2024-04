Ex-Kanzler Schröder wird 80 - Scholz und SPD-Spitze gratulierten

"Der Bundeskanzler gratuliert dem Bundeskanzler a. D. zum runden Geburtstag wie üblich in Form eines Glückwunschschreibens", teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage mit. Laut einem Parteisprecher gratulierten auch die SPD-Chefs Saskia Esken und Lars Klingbeil "schriftlich".

Schröder ist am 7. April 1944 in Mossenberg im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe geboren, war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler Deutschlands und von 1999 bis 2004 Vorsitzender der SPD. Weil er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auch nach Russlands Angriff auf die Ukraine nicht die Freundschaft gekündigt hat und weiterhin als Lobbyist für die russische Energiewirtschaft tätig ist, hat die Parteiführung mit ihm gebrochen. Ein von mehreren SPD-Gliederungen beantragtes Parteiausschlussverfahren gegen ihn scheiterte aber im vergangenen Jahr.

Lesen Sie hierzu auch den "Mensch des Tages": Gerhard Schröder: Geliebt, gewählt, gehasst

Schröder hatte die SPD-Spitze vor seinem Geburtstag scharf angegriffen. In einem dpa-Interview bezeichnete er die Parteiführung Mitte März als "Menschen, die ich nur begrenzt politisch ernst nehmen kann". In der "Süddeutschen Zeitung" legte er später noch einmal nach. "Was mich wirklich traurig macht, ist die Provinzialität der gegenwärtigen Führungsfiguren", sagte er und fügte mit Blick auf die Umfragewerte hinzu: "Wenn ich bei 15 Prozent gewesen wäre, wäre ich sofort zurückgetreten."

2014 hatte die SPD ihren Altkanzler und ehemaligen Vorsitzenden zu seinem 70. Geburtstag - kurz nach der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim - noch mit einem Festakt im Berliner Kunstmuseum Hamburger Bahnhof gewürdigt. Das wird es diesmal nicht geben. Stattdessen feiert Schröder am 27. April in Berlin privat nach. Die Gästeliste wird noch unter Verschluss gehalten. "Das macht meine Frau, und das ist ein Geheimnis", sagte Schröder im dpa-Interview dazu. "Ich weiß, dass sicher Freunde eingeladen werden. Aber Näheres weiß ich auch nicht."

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auch ein Parteifreund, gratulierte Schröder einem Medienbericht zufolge mit einem kurzen Schreiben auf offiziellem Briefpapier. Die Zeitung "Bild am Sonntag" zitierte aus dem Brief, Steinmeier übersende darin seine "herzliche Gratulation und die besten Wünsche für Deine Gesundheit und die Deiner Familie". "Ich wünsche Dir zu diesem besonderen Ehrentag eine schöne Feier und gute Gespräche im Kreise von Familien und Freunden", heißt es demnach weiter.

Steinmeier war ein langjähriger Weggefährte Schröders in dessen Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident und später als Bundeskanzler, von 1999 bis 2005 war er Schröders Kanzleramtsminister. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs hatte Steinmeier sich öffentlich von Schröder distanziert.

