Ex-Häftlinge als gefährliche Heimkehrer in Russland

Speziell die Söldnertruppe Wagner warb einst in den Straflagern an.

Die Beweise gegen Alexej Serow waren erdrückend. Bei seiner nächtlichen Festnahme in der Wohnung seines Opfers im Dorf Nikolskoje in der Leningrader Region fanden die Polizisten einen Koffer mit in Plastiktüten verpackten Leichenteilen. Einen zweiten Koffer mit dem Rumpf der Getöteten hatte er vorher aus dem Fenster geworfen, so das Portal fontanka.ru.