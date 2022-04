Ex-Botschafter der Ukraine über Nehammer-Reise: „Es ist eine Enttäuschung“

Karl Nehammer ist in Sachen Ukraine-Krieg sehr aktiv: Ende März in Berlin ein Gespräch mit Wladimir Klitschko, am vergangenen Samstag ein Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Am gestrigen Montag folgte ein Besuch des österreichischen Bundeskanzlers bei Wladimir Putin in Moskau.

Vor allem die Stippvisite nach Russland sorgte international für Aufregung. Als erster hochrangiger, europäischer Politiker seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist Nehammer am Montag nach Moskau geflogen, um Wladimir Putin zu treffen. Zwar hatte es seit Kriegsbeginn zahlreiche telefonische Kontakte von Spitzenpolitikern mit dem russischen Präsidenten gegeben, aber außer Naftali Bennet, dem israelischen Premier, hatte niemand die Reise nach Moskau persönlich angetreten. Während die einen darin eine Chance sehen, den Krieg sogar zu stoppen, sehen die anderen eine Anbiederung Österreichs an Putin.

Video: Oleksandr Scherba, der von 2014 bis 2021 ukrainischer Botschafter in Wien war, zeigt sich tief enttäuscht über den Besuch von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei Russlands Präsident Putin.

Für den früheren ukrainischen Botschafter in Wien, Olexander Scherba, ist das Treffen gar "eine Enttäuschung". „Ich war beflügelt von den ersten Reaktionen Österreichs, mit diesem Mitgefühl. Ich hoffte insgeheim, dass der Bundeskanzler Butscha besucht und dann nach Österreich zurückkehrt und sagt: Das ist unerträglich, was ich gesehen habe. Es ist nicht zu verantworten, dass wir, die EU, Putin beinahe 40 Milliarden Euro gegeben haben, um diesen Krieg zu finanzieren.“

Zudem hätte er sich ein Gas- und Öl-Embargo erhofft: „Das ist untragbar, dass dieser Schritt nicht gemacht wird, obwohl dieser Schritt einen Völkermord verhindern kann.“ Dass Österreich knapp 80 Prozent des Erdgases aus Russland bezieht, lässt er dabei nicht als Ausrede gelten: „Es ist eine Situation, in der ein Völkermord passieren kann. Man kann nicht vergleichen, wer weniger leidet. Alle leiden weniger, als die Ukrainer. Das ist eine moralische Katastrophe.“