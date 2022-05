Ex-Außenministerin Kneissl drohen EU-Sanktionen

Wer trotz des Kriegs gegen die Ukraine weiterhin auf Wladimir Putins Gehaltsliste steht, soll mit EU-Sanktionen belegt werden. Das forderte das EU-Parlament gestern mit großer Mehrheit. In der entsprechenden Resolution werden zwei Betroffene genannt: Karin Kneissl, frühere österreichische Außenministerin, die für die FPÖ von 2017 bis 2019 in der türkis-blauen Regierung saß, und Gerhard Schröder, SPD-Kanzler in Deutschland von 1998 bis 2005.