Evakuierungen aus Mariupoler Stahlwerk

Rund 100 Zivilisten seien evakuiert worden und auf dem Weg ins ukrainisch kontrollierte Saporischschja, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag mit. Sie würden am Montag dort erwartet.

"Jetzt arbeiten wir zusammen mit den Vereinten Nationen an der Evakuierung von weiteren Zivilisten aus der Anlage", schrieb Selenskyj auf Twitter. Das russische Verteidigungsministerium bezifferte die Zahl der am Sonntag evakuierten Personen mit 80.

Die Personen seien ins russisch kontrollierte Dorf Besimenne gebracht worden, wo sie versorgt würden. Diejenigen, die ins ukrainisch kontrollierte Gebiet wollten, seien Vertretern von UNO und Rotem Kreuz übergeben worden.

ZIB 1: ORF-Reporter Christian Wehrschütz berichtet über die Evakuierung von ersten Zivilisten aus dem umkämpften Asow-Stahlwerk in Mariupol am Sonntag.

Vom Mariupoler Stadtrat hieß es, die Evakuierungen sollen am Montag fortgesetzt werden. Ukrainischen Angaben zufolge sollen in den Bunkeranlagen des Werks noch etwa 1000 Zivilisten eingeschlossen sein. Russland spricht von etwa 2500 Menschen, insbesondere Militärs und "ausländischen Söldnern".

Wie UNO-Sprecher Jens Laerke sagte, erfolgt die Evakuierung in Koordination mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und den Konfliktparteien Russland und Ukraine. Ein Konvoi zur Rettung der Zivilisten sei am Freitag gestartet und hatte am Samstag in der Früh Mariupol erreicht. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, am Asow-Stahlwerk seien eine "Waffenruhe" verhängt und ein "humanitärer Korridor" eingerichtet worden.

Das Asow-Regiment hat sich in dem Stahlwerk verschanzt. Die Fabrikanlage ist die letzte Bastion des ukrainischen Widerstands in der durch russische Angriffe weitgehend zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das Asow-Regiment berichtete von heftigem nächtlichen Artilleriefeuer auf die Anlagen.