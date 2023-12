Evakuierung von Österreichern aus Gazastreifen: schwieriges Unterfangen

Der Militär erzählte aber auch über die schwierige Evakuierung von Österreichern aus dem Gazastreifen im November und erwähnte auf APA-Nachfrage diplomatische Konsequenzen für die israelfreundliche Positionierung Österreichs in der UNO.

Seit dem 7. Oktober sei klar gewesen, dass es in dieser Auseinandersetzung nicht bei einem einmaligen Überfall der Hamas auf israelisches Gebiet bleiben werde, erklärte Hornung vor Journalisten im Verteidigungsministerium. "Ein Gegenschlag des israelischen Militärs sei so absehbar gewesen wie der Sonnenauf- und -untergang im Nahen Osten", sagte der Oberst, der Ende Oktober maßgeblich an der Evakuierung von knapp 40 Österreicherinnen, Österreichern und Personen mit Österreich-Bezug auf dem Gazastreifen beteiligt war. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sprach in diesem Zusammenhang am Dienstag von einer "Heldentat" und überreichte Hornung als Zeichen der Dankbarkeit eine Auszeichnungsmedaille.

Bürokratische Probleme

In Ägypten hatte Hornung zunächst mit massiven, insbesondere auch bürokratischen Problemen zu kämpfen. Zwar hätten Verbindungsmänner im ägyptischen Militär erklärt, sich um die Evakuierung auch von Österreichern kümmern zu können. Bei einem gemeinsamen Aufenthalt mit der Konsulin der österreichischen Botschaft in der Stadt Ismailia unweit der im Osten Ägyptens gelegenen Halbinsel Sinai habe sich jedoch gezeigt, dass es diese Evakuierung mit der ägyptischen Armee nicht geben werde. "Wir haben dort eigentlich nur einen lernresistenten italienischen Konsul beobachtet, der fünf Mal auf den Sinai gefahren ist und jedes Mal am ersten militärischen Checkpoint zurückgeschickt wurde", erzählte der Österreicher.

Lesen Sie auch:

Erst angesichts eines wachsenden internationalen Drucks hätten sich Ende Oktober schließlich die Anzeichen gemehrt, dass eine Evakuierung von internationalen Staatsbürgern aus dem Gazastreifen stattfinden würde. Ein Mitarbeiter der für Österreichs Entwicklungszusammenarbeit zuständigen Austrian Development Agency (ADA) habe eine Liste mit 37 Personen erstellt, die österreichische Staatsbürger sind oder einen Österreich-Bezug hatten. Am späten Nachmittag des 31. Oktober sei er informiert worden, dass Österreich nun an der Reihe sei und am Vormittag des 1. November die betreffenden Personen an der Grenze von Ägypten und dem Gazastreifen bei Rafah in Empfang nehmen solle.

Funksignale gestört

Hornung beschrieb dabei große Hürden beim Erhalt von Genehmigungen für die Halbinsel Sinai rund um zahllose Checkpoints mit unterschiedlichen ägyptischen Geheimdiensten, Militärs und Polizeieinheiten. Erschwerend sei hinzugekommen, dass Ägypten in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen alle Funksignale störe und selbst mit Satellitentelefonen keine Kommunikation möglich gewesen wäre.

In einem gemeinsamen Kraftakt mit der Konsulin der österreichischen Botschaft in Kairo sowie dank der Vorbereitung durch den ADA-Mitarbeiter sei es letztlich gelungen, alle mit Israel und Ägypten Personen mit Österreich-Bezug durch alle Checkpoints und in Sicherheit zu bringen, berichtete der Verteidigungsattaché.

Was die Zukunft des Gazastreifens betrifft, sprach auch Hornung von einer "Mondlandschaft", die noch lange unbewohnbar bleiben werde. Gleichzeitig führe auch das Zusammendrängen von mehr als zwei Millionen Menschen im Süden des Streifen zu nichts, da sich die Kampfhandlungen im weitläufigen Tunnelsystem der Hamas fortsetzten. Andererseits werde die Aufnahme von palästinensischen Flüchtlingen in den Golfstaaten sowie in Jordanien abgelehnt und auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi habe von Anfang an klar gemacht, keine Palästinenser aufnehmen zu wollen, referierte er.

Auf Nachfrage sprach Hornung auch von konkreten Konsequenzen der israelfreundlichen Haltung Österreichs im aktuellen Konflikt, insbesondere bei den Vereinten Nationen. Ihn selbst tangiere dies weniger. "Aber dem Botschafter (Österreichs in Ägypten, Anm.) wurden drei Ministertermine abgesagt, einer mit dem Hinweis 'Warum haben wir Österreich verloren?'", sagte er. Diese Vorgabe, wie man sich zu positionieren habe, sei nicht aus dem Präsidentenbüro in Kairo gekommen, sondern aus einem anderen Büro in der großen Monarchie, dessen zukünftigem König das schwerverschuldete Ägypten ausgeliefert sei, erklärte Hornung in Anspielung auf Saudi-Arabien und den dortigen Thronfolger Mohammed bin Salman.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper