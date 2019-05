Europas Rechtspopulisten und der Kreml

Nein, er habe keine Nichte, versicherte der russische Oligarch Igor Makarow dem Wirtschaftsmagazin "Forbes", er habe nicht einmal Geschwister. Und Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, man wisse nicht, ob diese Frau Russin sei. "Diese Geschichte kann nichts mit uns zu tun haben." Nicht nur moskaufreundliche Experten glauben, dass der Kreml dabei seine Finger nicht im Spiel hatte.

Das Video, das Heinz-Christian Strache seine Ämter gekostet hat, ist auch für den Kreml ärgerlich. "Zwei Jahre wusste niemand etwas von diesem Video, aber jetzt, kurz vor der EU-Wahl, zertrümmert es das Ansehen der Rechtspopulisten", sagt der ukrainische Geheimdienstexperte Oleksi Kuropjatnik den OÖN. "Offensichtlich haben die Russen nichts damit zu tun. Es bringt ihnen nichts, dass ihre Partner diskreditiert werden und politisches Gewicht verlieren."

Augenmerk auf das Netzwerk

Ausgerechnet jetzt, vor der EU-Wahl, präsentiert sich der erklärte "Kremlspezi" Strache als machtgeiler Antidemokrat, der Staatsaufträge und unabhängige Medien an russische Geldleute verschachern will. Und nicht nur die österreichische Öffentlichkeit richtet ihr Augenmerk auf das Netzwerk prorussischer Politiker und Blogger, russischer Auslandsmedien und anonymer Internet-Strukturen, die für Moskau systematisch Europas Öffentlichkeit bearbeiten.

Rechtspopulistische Parteien in fast allen EU-Ländern loben seit Jahren auffällig laut Wladimir Putin und verlangen das Ende der EU-Sanktionen – von der FPÖ über die italienische Lega bis zur deutschen AfD. Marine Le Pens Rassemblement National (früher Front National) kassierte 2014 neun Millionen Euro von einer russischen Bank. Und in Großbritannien wird die Finanzierung der Brexit-Partei von Nigel Farage geprüft.

Die meisten Rechtspopulisten dementieren vehement, dass sie Geld aus Moskau bekommen. Aber sie arbeiten mit den Russen zusammen, wie Straches FPÖ, die 2016 einen Kooperationsvertrag mit der Staatspartei Einiges Russland abgeschlossen hat. Straches Vertrauter Johann Gudenus, der auf Ibiza den Übersetzer machte, bezeichnet Putin als "Rettung Russlands". "Das Beste an Russland sind seine Mädchen", verkündete Gudenus einmal.

"Absolut unter Kontrolle"

Auch in der AfD gibt es russophile Mitglieder. Dazu gehört der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier. Er wurde auf Konferenzen von Rechtsradikalen in Sankt Petersburg ebenso gesichtet wie auf der annektierten Krim. Das Oppositionsportal "MbCh-Media" veröffentlichte eine E-Mail des russischen Duma-Funktionärs Pjotr Premjak an einen Kremlbeamten aus dem Bundestagswahlkampf 2017, in der er verspricht, Frohnmaier werde ein Parlamentarier, den man "absolut unter Kontrolle habe". Premjak sagte, er erinnere sich nicht daran, ob er die Mail geschrieben habe. Wenn ja, sei das eine "Einzelaktion" gewesen.

Nach seinem Einzug in den Bundestag heuerte Frohnmaier den ultrarechten Putinfan Manuel Ochsenreiter als Assistenten an, entließ ihn aber im Jänner: Ochsenreiter steht in Krakau wegen Terrorismus vor Gericht. Er soll zwei Polen angeheuert haben, um ein ungarisches Kulturzentrum im in der ukrainischen Stadt Uschgorod anzuzünden, um Ungarn und Ukrainer gegeneinander aufzuhetzen.

Hunderte Portale und Blogger

"Europas Rechtspopulisten mögen für den Kreml nützliche Idioten sein", sagt die Journalistin Anastasija Kirilenko, Expertin für russische Kriminalität in der EU. "Aber sie selbst wollen um jeden Preis an die Macht." Daher sei ihnen im Zweifelsfall russisches Geld wichtiger als die eigenen Ideale.

Als "Desinformations-Wäsche" bezeichnet Jakub Kalenski, Experte für Informationssicherheit, das Nachbeten der offiziellen russischen Propaganda durch rechtspopulistische EU-Politiker. "Sie treten als heimische Informationsquellen auf, die scheinbar mehr Vertrauen verdienen als ausländische Medien." Kremlpropaganda und europäische Rechtspopulisten verbeißen sich in dieselben Reizthemen – etwa arabische Migranten. In die gleiche Kerbe schlagen russische Auslandsmedien wie der TV-Sender "Russia Today" oder die Agentur "Sputnik", außerdem Hunderte Portale, Blogger und Bots im Internet. Das offensichtliche Ziel ist möglichst viel Unfrieden in der EU.

Die Digitalschutz-Plattform "SafeGuard Cyber" hat vor der EU-Wahl 6700 böswillige Akteure identifiziert, die im Netz 241 Millionen Nutzer mit meist antieuropäischen Inhalten beliefern. Sie nutzen dabei mehr als 500.000 Konten in sozialen Netzwerken, die laut "SafeGuard Cyber" russischen Trollen und Bots gehören.

In Frankreich veröffentlichte die Slawistin Cécile Vaissié ein Buch über die Kreml-Netzwerke in Frankreich. Eine Gruppe prorussischer Blogger und Aktivisten hat die Autorin verklagt. Die Kläger vertritt ein teurer Pariser Anwalt, der regelmäßig in "Russia Today" auftritt. Und das liberale Moskauer Internetportal "The Insider" titelt: "Wie der Kreml sein Netzwerk in Frankreich nutzt, um vor Gericht zu beweisen, dass es kein Kreml-Netzwerk in Frankreich gibt".

Suche nach der Blondine

Igor Makarow, der russische Oligarch, Milliardär und angebliche Onkel der Lockvogel-Russin aus dem Ibiza-Video, betont, dass er ein Einzelkind sei und daher auch keine Nichte habe. Der 57-Jährige, der auf der Liste der reichsten Russen Platz 48 einnimmt, sagte: „Mit der Frau, die sich Aljona Makarowa nennt, bin ich nicht verwandt, und ich kenne sie nicht.“

Jagd auf die „Nichte“: Und der frühere Radsportler, der in der Ex-Sowjetrepublik Turkmenistan geboren wurde, betonte: „Wir nutzen alle juristischen Mittel, um herauszufinden, wer hinter der unrechtmäßigen Verwendung meines Namens steht.“

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Heinz-Christian Strache Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.