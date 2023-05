Europas Parole lautet: "Es lebe die Ukraine"

Die EU-Kommissionspräsidentin hatte den 9. Mai, also den Europatag gewählt, um zum fünften Mal seit Kriegsbeginn in die ukrainische Hauptstadt zu reisen. Kiew sei "das schlagende Herz der europäischen Werte", sagte von der Leyen. Die Ukraine kämpfe für die Ideale, die am Europatag gefeiert würden. An 9. Mai 1950 hatte der damalige französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede die Grundideen zum Friedensprojekt Europa dargelegt.