Europarat: Assange war ein "politischer Gefangener"

.Die US-Justiz habe Assange für etwas verfolgt, "das im Wesentlichen aus der Sammlung und Veröffentlichung von Nachrichten bestand", so eine Resolution der Parlamentarischen Versammlung des Europarats.

Assange hatte insgesamt elf Jahre zunächst im ecuadorianischen Botschaftsasyl in London, dann in einem britischen Gefängnis verbracht, bevor er heuer im Juni nach einem Deal mit der US-Justiz freigelassen wurde. Dem von der EU unabhängigen Europarat gehören 46 Staaten an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Julian Assange Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.