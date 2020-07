Europaparlament besorgt über Lage in Venezuela

Die EU müsse die Sanktionen gegen Unterstützer des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verstärken und auf weitere Personen ausweiten, erklärten die Europaabgeordneten in einer Resolution am Freitag. Die Migrationskrise in Südamerika, der Karibik und einigen EU-Mitgliedstaaten habe sich durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft, warnte das EU-Parlament. Die EU-Politiker forderten die venezolanische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die humanitäre Krise nicht weiter zuspitze. Besonders gefährdete Gruppen wie Kinder, Kranke und Frauen müssten vor Mangelernährung bewahrt werden.

In dem erdölreichen Staat tobt seit rund eineinhalb Jahren ein erbitterter Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition. Es gibt zudem einen Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Millionen Menschen sind deshalb bereits in Nachbarstaaten und weiter entferntere Länder geflohen.

EU steht hinter Guaido

Oppositionsführer Juan Guaidó wird von den USA, vielen lateinamerikanischen und europäischen Ländern unterstützt. Maduro hingegen kann auf China, Russland und seine Verbündeten Kuba, Bolivien und Nicaragua zählen. Die EU unterstütze Guaidó weiter voll und erkenne ihn als Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung an, erklärte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell Anfang Juni. Das EU-Parlament erkannte Guaidó in der Resolution auch als Interimspräsidenten Venezuelas an. Diesen Schritt können innerhalb der EU die Mitgliedstaaten nur einzeln vollziehen. Guaidó war Anfang 2019 zum Präsidenten der Nationalversammlung gewählt worden, weil seiner Oppositionspartei "Voluntad Popular" ("Volkswille") turnusgemäß der Parlamentsvorsitz zustand. Am 23. Jänner erklärte sich der zuvor völlig unbekannte Abgeordnete zum Interimspräsidenten.

Damit forderte er Staatschef Maduro offen heraus und versucht seitdem, diesen aus dem Amt zu drängen. Maduro sitzt in dem südamerikanischen Krisenstaat jedoch fest im Sattel, auch weil er das Militär auf seiner Seite und die Polizei fest im Griff hat.

