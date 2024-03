Europäische Union plant Seekorridor und prüft Hilfe für Gaza aus der Luft

Aus Flugzeugen abgeworfene Hilfspakete sollen die Not im Gazastreifen lindern helfen. Hilfe per Schiff wäre aber effizienter.

Die Europäische Union arbeitet an der Errichtung eines Hilfskorridors auf dem Seeweg, über den die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen via Zypern versorgt werden soll. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wolle deshalb am Donnerstag nach Zypern reisen, sagte ein Sprecher der Kommission in Brüssel.

Laut Medienberichten in Israel will die Regierung in Tel Aviv die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen auf dem Seeweg erlauben. Konkret geht es dem Bericht der Tageszeitung "Haaretz" zufolge um Güter, die von den Arabischen Emiraten finanziert werden. Die Schiffe würden dazu in Zypern beladen und von israelischen Behörden kontrolliert.

Die Organisation World Central Kitchen (WCK) solle die Hilfsgüter dann mit Hilfe von Luftkissenfahrzeugen zu einem von der israelischen Armee kontrollierten Dock bringen.

Lesen Sie dazu auch: Verhandlungen über Gaza-Feuerpause gehen ohne Israel weiter

Morgen werde von der Leyen mit dem zypriotischen Präsidenten Nikos Christodoulidis die entsprechende Infrastruktur im Hafen von Larnaka besichtigen, teilte ein Regierungssprecher in Nikosia mit. Zypern liegt etwa 370 Kilometer nordwestlich des Gazastreifens und ist der EU-Staat, der der Region am nächsten gelegen ist.

Hilfsgüter per Flugzeug

Die EU-Kommission prüfe außerdem die Möglichkeit eigener Luftoperationen, bei denen Hilfsgüter aus Flugzeugen abgeworfen werden, so der Kommissionssprecher weiter. Nachdem der EU aber die "Hardware" (v.a. Flugzeuge; Anm.) dazu fehle, müsste eine etwaige Operation in Partnerschaft mit der UNO oder einem EU-Mitgliedstaat durchgeführt werden. Der Sprecher betonte aber, dass Hilfslieferungen aus der Luft immer nur eine "letzte Lösung" seien, die nicht die Hilfe über den See- oder Landweg ersetzen könnten.

Mehrere Länder haben angesichts der großen Not in dem Küstengebiet bereits Lebensmittel aus der Luft abgeworfen. Die Vereinten Nationen drängen aber darauf, auch die Hilfslieferungen per Lastwagen auszuweiten und den Transport der Güter zudem über Grenzübergänge zum besonders betroffenen Norden des Gebiets zuzulassen. UNO-Vertreter hatten zuletzt im Weltsicherheitsrat vor dem Hungertod Tausender Zivilisten im Gazastreifen gewarnt.

USA machen Druck auf Israel

Im Bemühen um eine Feuerpause im Gazastreifen setzen die USA auch auf den UNO-Sicherheitsrat. In einem aktuellen Resolutionsentwurf drängen die USA auf "einen sofortigen Waffenstillstand von etwa sechs Wochen im Gazastreifen verbunden mit der Freilassung aller Geiseln". Im ursprünglichen Entwurf war nur von einem "vorübergehenden Waffenstillstand" die Rede gewesen. Damit steigt der Druck auf Israel, einer Vereinbarung mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen.

Die dritte Überarbeitung des Vorschlags, der erstmals vor zwei Wochen von den USA vorgelegt wurde, spiegelt nun die klaren Worte von Vizepräsidentin Kamala Harris. Um die Resolution zu verabschieden, sind mindestens neun Stimmen und kein Veto der USA, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands oder Chinas erforderlich. Als enger Verbündeter hatte Washington bisher Resolutionen blockiert, die den Interessen Israels zuwiderliefen. Die Entscheidungen des mächtigsten UNO-Gremiums sind für alle Mitglieder der Vereinten Nationen verbindlich und können notfalls auch mit Waffengewalt durchgesetzt werden.

Die UNO-Beratungen finden vor dem Hintergrund von Verhandlungen in Kairo statt, wo Unterhändler der USA, Katars und Ägyptens die Bedingungen für eine Waffenruhe im Gazastreifen festzulegen versuchen. Laut dpa-Informationen sollen sie sogar in einem fortgeschrittenen Stadium sein. Sie könnten innerhalb von Tagen eine Waffenruhe sowie den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge bringen, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.