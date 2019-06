Europäische Kulissengespräche in Osaka

9365 Kilometer liegen zwischen Brüssel und Osaka. Doch offenbar hilft der Abstand zu Europa, wenn es darum geht, das Personalpaket für die EU-Top-Jobs zu schnüren. Es geht vor allem um die Frage, wer Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsident nachfolgen soll. Fernab der Brüsseler Öffentlichkeit nahmen sich fünf zum G20-Gipfel gereiste Spitzenpolitiker das Thema vor: Angela Merkel (Deutschland), Emmanuel Macron (Frankreich), Pedro Sánchez (Spanien), Giuseppe Conte (Italien) und Mark Rutte (Niederlande).

"Ich habe das Gefühl, dass wir näher an einer Lösung sind", meinte der ebenfalls anwesende EU-Ratspräsident Donald Tusk. Wie diese aussehen könnte, verriet er nicht. Die Entscheidung soll am Sonntag – oder besser gesagt in der Nacht auf Montag – bei einem Sondergipfel in Brüssel fallen. Dann sind alle 28 EU-Staats- und Regierungschefs versammelt. Worum geht es?

Merkels Dilemma: Die Kanzlerin unterstützt bisher den deutschen Bewerber um den Job des Kommissionspräsidenten. Manfred Weber ist langjähriger Fraktionschef der Europäischen Volkspartei und zur EU-Wahl als deren Spitzenkandidat angetreten. Trotz herber Verluste ist die EVP mit 24 Prozent stärkste Fraktion geblieben. Darauf gründet Weber seinen Anspruch. Doch konnte er bisher weder eine Mehrheit im Parlament noch bei den Staats- und Regierungschefs finden. Merkel steht vor einem Dilemma: Entweder sie gibt Spitzenkandidat Weber auf und rettet so das Amt für einen anderen EVP-Vertreter. Das aber müsste sie CDU und CSU erst erklären. Oder sie besteht auf Weber, dann aber ist die Gefahr groß, dass er scheitert und gar kein Christdemokrat zum Zug kommt.

Macrons Anspruch: Frankreichs Präsident fährt eine konstante Linie. Es war sein erklärtes Ziel, die Vorherrschaft der von Deutschland dominierten Konservativen in Brüssel zu brechen. Weber hielt er schon vor dem Wahlgang für nicht ausreichend qualifiziert für den Topjob – er verfüge über keine Regierungserfahrung. Doch einen eigenen Kandidaten hat Macron bisher auch nicht aufs Tapet gebracht. Er sagt nur: Non zu Weber.

Wo ist das EU-Parlament? Es verteidigt mehrheitlich das Spitzenkandidaten-Modell: Nur ein Wahl-Spitzenkandidat kann demnach Kommissionschef werden. Das Parlament hat eine starke Position: Es muss den Kommissionspräsidenten bestätigen. Das Vorschlagsrecht liegt aber bei den Staats- und Regierungschefs. Allerdings hat sich auch das Parlament bisher auf keinen Spitzenkandidaten einigen können. Nicht auf Weber, nicht auf Frans Timmermans (Sozialdemokrat) und auch nicht auf Margrethe Vestager (Liberale).

