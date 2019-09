Europäer drängen Iran zu Gesprächen mit den USA

Irans Präsident Hassan Rohani hat seine Ablehnung von Verhandlungen in der Krise mit den USA gestern bekräftigt. Für solche Gespräche müssten die USA zuerst den Druck auf Teheran zurückfahren: "Stoppen Sie die Sanktionen, um den Weg für den Beginn von Verhandlungen freizumachen", sagte Rohani gestern in seiner mit Spannung erwarteten Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York.

Man könne die Einladung zu Verhandlungen nicht ernst nehmen, wenn die USA behaupteten, "die härtesten Sanktionen der Geschichte gegen die Würde und den Wohlstand unserer Nationen verhängt zu haben". Man habe sich niemals fremden Aggressionen und Betrügereien ergeben.

Trotz des wachsenden Drucks der Europäer und vieler Spekulationen über ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem iranischen Amtskollegen zeichnet sich in New York bisher keine Annäherung in dem Konflikt ab. Trump hatte dem Iran in seiner Ansprache bei der UNO-Vollversammlung am Dienstag mit weiteren Sanktionen gedroht.

Macron: "Vertane Chance"

Europäische Spitzenpolitiker machten sich für direkte Gespräche stark. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte in der Nacht auf Mittwoch, die Voraussetzungen für solche Gespräche seien geschaffen. "Ich glaube, dass die Bedingungen für eine schnelle Rückkehr zu Verhandlungen geschaffen wurden", sagte Macron nach getrennten Treffen mit Rohani und Trump.

Es gebe eine gemeinsame Absicht, voranzukommen und nicht nur den Rahmen für eine Deeskalation festzulegen. "Es geht um eine langfristige politische Übereinkunft, aber es kommt auf den Willen beider Seiten an", so Macron weiter. Sollte Rohani ohne ein Treffen mit Trump abreisen, so sei dies eine "vertane Chance". Ähnlich argumentierte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie plädierte für direkte Gespräche, wies aber Teherans Forderungen zurück: "Das wird sicher nicht so funktionieren, dass alle Sanktionen vorher vom Tisch genommen werden."

Seit der Revolution im Iran 1979 gab es keine Treffen mehr auf höchster Ebene mit den USA, die in der Islamischen Republik bis heute als "Großer Satan" gelten. Als sich Anfang November 1979 Irans damaliger Regierungschef Mehdi Bazargan und sein Außenminister Ebrahim Yazdi in Algier mit US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski trafen, führte dies im Iran zu heftigen Protesten.

