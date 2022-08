In der Nacht waren das EU-Parlament und die Kommission in gelbes und blaues Licht getaucht. Kommissionschefin Ursula von der Leyen nahm an einer Kundgebung teil, bei der eine gigantische Flagge der Ukraine über den Grand Place im Herzen Brüssels getragen wurde. An europäischen Solidaritätsadressen fehlte es nicht am Mittwoch, dem ukrainischen Unabhängigkeitstag, der exakt ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine begangen wurde. Woran es fehlt, ist Geld.