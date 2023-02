Europa will die Grenzen dichter machen

Erstmals seit Jahren wurde das Thema Migration auf einem EU-Gipfel in Brüssel wieder größer diskutiert. Und heraus kam eine deutliche Verschärfung im Ton. Die 27 Staatsspitzen geben bei der Kommission in ihrer Abschlusserklärung teils ungewöhnlich konkret beschriebene Maßnahmen in Auftrag. "Wir werden handeln, um unsere Außengrenzen zu stärken und irreguläre Migration zu verhindern", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu.

"Die EU schaltet einen Gang höher im Kampf gegen illegale Migration", erklärte Bundeskanzler Karl Nehammer. Mit seiner Forderung nach einer Finanzierung von Grenzzäunen mit EU-Geldern konnte er sich zwar nicht durchsetzen. Das ist eine rote Linie für viele. Dennoch sprach Nehammer von einem Erfolg: Denn die Kommission soll "unverzüglich umfangreiche Finanzmittel" mobilisieren, um die Staaten beim "Ausbau von Grenzschutzkapazitäten" zu unterstützen. Was in Nehammers Lesart bedeutet, dass etwa Bulgarien eigene Mittel bekommt, um seinen Grenzzaun zur Türkei auszubauen.

Außenpolitik Außenpolitik Mehr als Grenzzäune Europa kommt um eine Reform des Asylwesens nicht umhin. von Sylvia Wörgetter Mehr als Grenzzäune

Eine Wende

Der Text, auf den sich der Gipfel gegen drei Uhr früh einigte, deutet in dieser Schärfe jedenfalls eine Wende in der bisherigen Migrationspolitik an. Österreichs Kanzler gilt als Wortführer jener, die Grenzbefestigungen befürworten. Zu der Gruppe gehören auch die Niederlande, Dänemark und die baltischen Länder. Auch die Aufforderung an die Kommission, "Pilotprojekte für das Grenzmanagement" zu implementieren, geht auf eine österreichische Forderung zurück. In einer sehr emotionalen Debatte war angeblich Deutschlands Kanzler Scholz bemüht, die Wogen zu glätten. Er verwies darauf, dass Grenzwälle nicht funktionierten. Auch Schweden, das derzeit den Ratsvorsitz innehat, macht Migration verstärkt zum Thema. In Stockholm regieren die Konservativen mit Duldung der extrem rechten Schwedendemokraten. Auf Schwedens Initiative geht zurück, dass die 27 Staaten bei den kaum funktionierenden Abschiebungen ansetzen wollen. Herkunftsländer, die ihre Bürger nicht zurücknehmen, sollen unter Druck gesetzt werden – mit dem Entzug von Visa- oder Handelserleichterungen.

ZIB 1: Der EU-Migrationsgipfel in Brüssel ist nach langen Verhandlungen zu Ende gegangen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist mit den Ergebnissen zufrieden.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Und in Italien, einem Hauptziel der Migration über die Mittelmeerroute, fordert Regierungschefin Meloni ebenfalls einen härteren Kurs. Nun sind Absichtserklärungen das eine, die Umsetzung aber das andere. Sechs Milliarden Euro stehen im Sieben-Jahres-Haushalt der EU für Grenzsicherung bereit. Davon sind angeblich noch drei Milliarden verfügbar. Allein der von Österreich geforderte Zaun an Bulgariens Grenze zur Türkei würde zwei Milliarden erfordern.

Aber auch Italien, Griechenland und Spanien wollen Geld für den Schutz ihrer Seegrenze. Es müsste also umgeschichtet werden: Fragt sich nur: Von wem nehmen? Nur vage erwähnt wird ein höchst giftiges Thema in der Migrationsdebatte. Laut Dublin-Abkommen müssen Schutzsuchende ihren Asylantrag im ersten EU-Land stellen, das sie betreten. Dort müssten sie registriert werden, so dass sie von anderen Staaten, in die sie weiterreisen, rückgestellt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Sylvia Wörgetter Sylvia Wörgetter

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.