Das Schloss Versailles vor den Toren der französischen Hauptstadt Paris atmet Geschichte. Es erinnert an die absolutistische Macht seines Erbauers Ludwigs XIV., aber auch an den Versailler Vertrag, der 1919 den Ersten Weltkrieg auch auf völkerrechtlicher Ebene beendete. Künftig wird man den historischen Ort wohl auch mit dem Angriffskrieg des Kremlherrschers Wladimir Putin gegen die Ukraine in Verbindung bringen. Und mit der Antwort Europas darauf.