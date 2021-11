Vor allem in Europa sind die Infektionszahlen zuletzt wieder dramatisch gestiegen. "Europa ist zurück im Zentrum der Corona-Pandemie", mahnt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zu weiteren Verschärfungen. "Dies ist ein Warnschuss für die ganze Welt, was in Europa trotz der Verfügbarkeit von Impfungen geschieht", sagte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan. Sollte sich die Pandemie weiter in dem Tempo entwickeln, müsste man in Europa bis Februar mit weiteren 500.000 Covid-Toten rechnen.