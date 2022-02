EuGH-Urteil: Kindeswohl bei Familienzusammenführung zu beachten

Anlassfall für das EuGH-Urteil ist der Fall eines in Österreich anerkannten syrischen Flüchtlings. Der Mann hatte in Belgien seine beiden Töchter, von denen die eine minderjährig war und die beide subsidiären Schutz genossen, besucht und dort erneut einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt. Dieser Antrag wurde abgelehnt, da der Syrer bereits in Österreich als Flüchtling anerkannt worden war. Der Mann ging gegen diese Entscheidung vor und rief nach dem Rat für Ausländerstreitsachen den belgischen Staatsrat an, der wiederum den EuGH um eine Vorabentscheidung ersuchte.

Dieser erklärte in seinem Urteil, dass Mitgliedstaaten - in diesem Fall Belgien - für die Aufrechterhaltung des Familienverbands Sorge zu tragen haben, indem sie für die Familienmitglieder der Person, die internationalen Schutz genießt, eine Reihe von Leistungen einführen etwa die Gewährung eines Aufenthaltsrechts unter bestimmten Voraussetzungen. Wie es sich im konkreten Fall verhält, muss nun das belgische Gericht beurteilen, das abschließend über die Klage entscheidet. Es ist dabei an die Rechtsauslegung des EuGH gebunden.