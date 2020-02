EU will Waffenembargo gegen Libyen mit neuer Marinemission überwachen

Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig mit einer neuen Marinemission überwachen. Österreich und Ungarn haben sich damit erfolgreich gegen eine Wiederaufnahme der bisherigen EU-Mittelmeer-Mission "Sophia" quergelegt.

"Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission wollen und keine humanitäre Mission, und diese hat den Fokus Waffenembargo", verkündete Außenminister Alexander Schallenberg gestern den Durchbruch. Der Fokus liege künftig zum ersten Mal auf der Luftraumüberwachung, sagte der Minister nach der "langen und schwierigen Debatte mit mehreren Unterbrechungen". Die Mission sollte bald anfangen können, an dem Mandat für die neue Mission werde nun intensiv gearbeitet werden.

"Maritime Elemente" sollen nur außerhalb des bisherigen Operationsbereichs zum Einsatz kommen, "sprich im Osten Libyens und noch weiter östlich", so Schallenberg. Als weiteren Punkt, auf den man sich geeinigt habe, nannte der Minister, dass diese wieder abgezogen werden sollen, sobald ein "Pull-Faktor" festgestellt werde. Damit ist gemeint, dass der Einsatz von Schiffen beendet wird, sollte sich zeigen, dass Schlepper die verpflichtende Seenotrettung ausnutzen. Einen Schlüssel für die Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Länder gebe es daher nicht.

Durch eine Befriedung Libyens mittels eines Waffenstillstandes und eines Friedensprozesses würden die Menschen nicht mehr auf die Boote steigen und ihr Leben aufs Spiel setzen, verspricht sich der Minister. "Weniger Waffen in Libyen", sei die Voraussetzung dafür, erklärte Schallenberg.

Viele Waffenquellen

Über die Herkunft der im libyschen Bürgerkrieg eingesetzten Waffen sagte Außenminister Schallenberg, dass diese aus den verschiedensten Quellen stammten, darunter die Türkei und die Arabischen Emirate.

In Libyen war 2011 nach Sturz und Tötung des Machthabers Muammar al-Gaddafi ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Bei einem Gipfel vor vier Wochen in Berlin hatten sich 16 Staaten und Organisationen darauf verständigt, die Einmischung von außen in den seit neun Jahren anhaltenden Konflikt zu beenden. Die EU wollte dazu die Überwachung des Waffenembargos übernehmen. In den vergangenen Wochen war darüber diskutiert worden, die Marinemission "Sophia" wiederzubeleben, was Österreich und Ungarn jedoch massiv ablehnten.

Die bisherige EU-Militärmission "Sophia"

Die EU-Militärmission „Sophia“ – benannt nach einem somalischen Baby, das nach der Rettung der Eltern auf einem Flüchtlingsschiff geboren wurde – wurde 2015 geschaffen, um Schleppernetzwerke im Mittelmeer und vor der Küste Nordafrikas zu bekämpfen. Vor knapp einem Jahr wurde sie jedoch wegen eines Streits über die Verteilung von Flüchtlingen in der EU ausgesetzt.

An der Mission „Sophia“, die offiziell EUNAVOR Med (European Union Naval Force – Mediterranean) heißt, sind insgesamt 26 Staaten beteiligt – darunter Österreich.

Das Mandat der „multinationalen militärischen Krisenbewältigungsoperation“ läuft noch bis zum 31. März. Ihr Einsatzgebiet konzentriert sich auf die Gewässer zwischen Italien und Libyen. Die Schiffe müssen dabei allerdings in internationalen Gewässern, das heißt, bis zu zwölf Seemeilen von der libyschen Küste entfernt bleiben.

