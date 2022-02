In Brüssel löste am Donnerstag ein Krisengespräch das andere ab. Gegen 20 Uhr kamen dann alle 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zusammen. "Wir werden Russlands ökonomische Grundlage und Modernisierungsfähigkeit schwächen", kündigte Ursula von der Leyen an. Sie und die übrigen Gipfelteilnehmer ließen keinen Zweifel daran, dass nicht damit getan ist, Politiker, Unternehmen und Organisationen die Konten zu sperren und die Einreise zu verbieten. Für den Angriff auf die Ukraine