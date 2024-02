EU will den Flüchtlingsstrom auf die kanarischen Inseln eindämmen

Seit mehr als einem Jahr spitzt sich die Lage auf den zu Spanien gehörenden kanarischen Inseln zu: Laut spanischem Innenministerium erreichten mehr als 40.000 afrikanische Bootsflüchtlinge 2023 die spanischen Ferieninseln vor der Westküste Afrikas – mehr als zur bisher größten Migrationskrise 2006.

Und der Flüchtlingsstrom auf die Kanaren reißt auch in diesem Jahr nicht ab. Im Gegenteil: Im Jänner strandeten mit 6000 Migranten so viele wie nie zuvor in einem Jänner auf den spanischen Atlantikinseln. Grund sind die günstigen Wetterbedingungen auf dem sonst zu dieser Jahreszeit stürmischen Atlantik.

1000 Bootsflüchtlinge an einem Wochenende gerettet

Allein am vergangenen Wochenende musste die spanische Seerettung vor den Kanaren bis zu 1000 Bootsflüchtlinge retten. Früher strandeten die Flüchtlingsboote eher auf Lanzarote, Gran Canaria oder Fuerteventura. Doch letztes Jahr wurden die mit Abstand meisten Migranten vor der kleinsten und westlichsten Kanareninsel aufgegriffen: El Hierro.

Fast 15.000 Flüchtlinge erreichten 2024 El Hierro, eine Insel, auf der gerade einmal 11.000 Menschen leben. Warum das so ist: Rund 83 Prozent aller Flüchtlingsboote, die im Jänner die Kanaren erreichten, starteten von der Küste Mauretaniens aus.

Da Marokko von der Europäischen Union Millionen Euro erhält, um die illegalen Flüchtlingsboote vom Ablegen abzuhalten, legen die Migranten immer weiter im Süden in Mauretanien, aber auch im Senegal und in Gambia ab.

Dabei treiben die meisten eben zur westlichsten Insel El Hierro. Wenn sie es überhaupt schaffen. Da die Überfahrt von diesen südlicheren Staaten bis auf die Kanaren bis zu zehn Tage dauern kann, kommen immer mehr Menschen beim Versuch um. Die Fahrt von der westafrikanischen Atlantikküste zu den Kanaren ist laut der spanischen Flüchtlings-NGO Caminando Fronteras mittlerweile zur weltweit gefährlichsten Flüchtlingsroute überhaupt geworden. Die kanarische Regierung von Regionalpräsident Fernando Clavijo schätzt, dass rund 300.000 Afrikaner in Mauretanien darauf warten, auf die Kanarischen Inseln zu gelangen.

200-Millionen-Paket

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werden deshalb morgen gemeinsam Mauretanien besuchen, um die Zusammenarbeit zwischen dem im Nordwesten Afrikas gelegenen Land und der EU im Kampf gegen illegale Einwanderung zu verstärken.

Um die Zusammenarbeit im Kampf gegen kriminelle Schlepperbanden zu intensivieren und verbesserte Grenzkontrollen zu ermöglichen, will von der Leyen der mauretanischen Regierung laut der spanischen Tageszeitung El Pais ein Hilfspaket von 200 Millionen Euro anbieten.

Spanien und die EU haben mit Mauretanien und dem benachbarten Senegal zwar Kooperationsabkommen, um die Zahl der Migranten zu verringern. Dennoch habe sich vor allem Mauretanien laut Experten immer mehr zum Transitland für Flüchtlinge aus der Sahelzone entwickelt.

