Was sich unsere Leserinnen und Leser von der EU wünschen

Was wir an der EU schätzen

1) Reisefreiheit: Das war einer der meistgenannten Pluspunkte – ob es sich um das Innviertler Ehepaar Franziska und Hubert Schwendinger handelt, das den täglichen unkomplizierten Grenzverkehr mit Bayern schätzt, oder andere Leserinnen und Leser, die gerne reisen.

2) Freiheit und Demokratie: Das haben auch viele Leser hervorgehoben. "Ein geeintes Europa hat seinen Wert – ganz besonders in Zeiten von Kriegen und demokratiefeindlichen Bestrebungen", schreibt uns beispielsweise Johann Grabner aus Linz, der in den Jahren 2016 bis 2019 jeden Sommer mit selbst gebastelten Pro-Europa-Tafeln durch die EU gereist ist. "Alle, die jetzt gegen die EU argumentieren, wollen sich nicht an jahrhundertelange Fehden und Kriege innerhalb Europas erinnern", schrieb uns auch Elisabeth Kurzmann.

3) Freier Warenverkehr: "Keine Zölle mehr!" Darüber freuten sich etliche Leser, die wie Anneliese Leitner aus Scharnstein oder das Ehepaar Brigitte und Walter Allmer aus Linz aus ihrer Berufstätigkeit noch andere Zeiten kannten. "Lkw standen oft tagelang an der Grenze", schrieb uns Frau Leitner. "Ein großer Vorteil war der Wegfall der Zollpapiere."

4) Einheitliche Währung: Auch der Euro und der Wegfall des Geldwechselns in vielen Urlaubsländern wurden von vielen Lesern positiv hervorgehoben. "Kein Umtausch mehr mit Spesenverrechnung der Banken", heißt es in einem der vielen Mails dazu.

5) Einfacherer Finanzverkehr: Thematisch ähnlich hoben viele Leser hervor, dass auch Überweisungen ins EU-Ausland unkomplizierter wurden.

6) Die Möglichkeit, in anderen EU-Ländern zu arbeiten, wird ebenfalls von vielen Lesern geschätzt – etwa von Helmut Schuller oder Silvia Thaler, die in Deutschland ein 14-wöchiges Praktikum absolviert hat. "Das hat meinen Horizont erweitert und ich durfte viele neue Denkweisen, Arbeitsweisen und Traditionen kennenlernen", schreibt sie.

Silvia Thaler schätzt insbesondere die Möglichkeit im Ausland studieren und arbeiten zu können.

7) Gemeinsame Klimapolitik: Gerade in diesem Bereich sei die grenzübergreifende Zusammenarbeit besonders wichtig, schreibt neben anderen OÖN-Leser Leo F. Aichhorn.

8) Die Abschaffung der Roaminggebühren innerhalb der EU freut neben vielen anderen Albert Ortner aus Steyr.

9) Weniger Bürokratie durch die EU: Ja, auch das gibt es – entgegen der vielfachen (und teils berechtigten) Klage, die EU habe zu viel Bürokratie gebracht. Sie sei vor dem EU-Beitritt nach Deutschland übersiedelt, schreibt uns Leserin Theresia Köhncke. "Unvorstellbar" sei, was damals alles an Papierkram notwendig gewesen sei.

10) Studieren im Ausland: Das Erasmus-Programm, das Studierenden und Schülern Aufenthalte im EU-Raum ermöglicht, wird auch von vielen hervorgehoben. In der Familie von Ute Pretl-König haben schon zwei Generationen davon profitiert. "Ich war 2000 mit dem Erasmus-Programm im Ausland", schreibt sie. "Unser Sohn studiert nun in München." Es habe auch Fortschritte gegeben. Einst habe man jeden Kurs einzeln bewerten lassen müssen, mittlerweile funktioniere das viel einfacher. Mit dem Bologna-Prozess gebe es EU-weite Standards, schreibt auch Leo F. Aichhorn.

11) Gemeinsam sei man stärker als globaler Block im Wettbewerb mit den USA oder China, schrieben uns etliche Leserinnen und Leser.

12) Regionale Förderungen: Man solle auch nicht vergessen, was regionale Förderungen alles möglich gemacht haben, schreibt Franz Litzlbauer aus dem Innviertel – etwa die Bauernmarkthalle am Messegelände Ried.

13) Einheitliche Normen: Daran erinnern beispielsweise Elisabeth und Herbert Huemer aus Vorchdorf.

14) Lebensmittel seien einst durch den EU-Beitritt vielfach günstiger geworden, die Auswahl habe sich vergrößert, schreiben uns Leserinnen und Leser. Gleichzeitig sei es positiv, dass regionale Besonderheiten geschützt seien, schreibt etwa Helmut Berger.

15) Großer Wirtschaftsraum: Für Österreich sei es auch wichtig, Teil eines großen Wirtschaftsraums zu sein, schreibt Helmut Schuller. Große Marktchancen habe auch die Osterweiterung gebracht, schreiben andere Leser. Gemeinsam sei man auch stärker beim Abschließen globaler Wirtschaftsabkommen, schreibt Gerald Aichinger.

... und wo wir Änderungen wünschen

16) Weniger Klein-Klein: Das wünscht sich beispielsweise Helmut Harringer. „Die EU soll sich auf die wichtigen Angelegenheiten wie Wirtschaft, gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Forschung, Migration und Verteidigung konzentrieren“, schreibt auch Herbert Grill aus Ebensee. Im Gegenzug solle die EU ihren Regulierungsdrang in allen möglichen Details einschränken.

17) Weg mit dem Einstimmigkeitsprinzip: Auch das wünschen sich erstaunlich viele Leserinnen und Leser: Das Einstimmigkeitsprinzip in etlichen wichtigen Fragen im Europäischen Rat müsse abgeschafft werden. „Dass z.B. ein Herr Orban, der nur auf seine Vorteile aus ist, immer wieder Entscheidungen lahmlegen kann, darf so nicht weitergehen“, schreibt beispielsweise Ilse Wenzl.

18) Vereinheitlichungen im Steuerrecht: Auch das wird von vielen Lesern gewünscht: „EU-Staaten sollten nicht untereinander in Konkurrenz stehen, wo für Konzerne weniger Steuer abzuführen ist“, schreibt etwa Helmut Berger.

19) Besserer Grenzschutz: Auch das bewegt unsere Leser. Illegale Massenmigration müsse beendet werden, schreibt beispielsweise Josef Losbichler. Das schaffe man nur gemeinsam, schreiben andere Leserinnen und Leser. „Dichte EU-Außengrenzen, dafür keine Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums“, fordert Kurt Dirnhofer.

20) Weniger Bürokratie: Natürlich fehlt auch das nicht in unseren Zuschriften. „Viel zu viele Mitarbeiter beschäftigen sich mit zu vielen Details, die in den Mitgliedsstaaten zu Unverständnis und Ablehnung führen“, schreibt uns ein Leser. „Überbordende Vorschriften“, die gerade für Klein- und Mittelbetriebe schwierig zu erfüllen seien, beklagt ein anderer Leser.

21) Mehr Zusammenarbeit bei Verteidigung: Dieser Wunsch wird in vielen Zuschriften geäußert – in unterschiedlicher Intensität. Manche wünschen sich eine eigene EU-Armee, wie das Ehepaar Elisabeth und Herbert Huemer aus Vorchdorf oder Josef Kroiss aus Perg, andere ein gemeinsames Vorgehen beim Einkauf militärischen Geräts. Wieder andere wie Herbert Karrer aus Linz pochen dagegen auf die strikte Wahrung von Österreichs Neutralität.

22) Mehr Tempo bei Entscheidungen: Auch dieser Wunsch zieht sich durch viele Zuschriften.

23) Schnellere Umsetzung: Bereits beschlossene Gesetze sollten schneller durchgesetzt und umgesetzt werden, schreibt das Ehepaar Elisabeth und Herbert Huemer – etwa der Digital Service Act, der die Macht der Techkonzerne regulieren soll.

24) Ende des „Wanderzirkus“ Brüssel-Straßburg: Dieser Wunsch nach nur noch einem Tagungsort des EU-Parlaments wird ebenfalls in vielen Mails geäußert.

25) Mehr Eigenständigkeit in der Weltpolitik: „Ein stärkeres und selbstsicheres Auftreten in der Welt“ wünscht sich etwa Brigitte Gutenbrunner von der EU. „Europa muss nun selbstständig werden, Einigkeit ist da Voraussetzung“, schreibt auch Franz Schmid aus Schärding.

26) Regionale Sprechstunden: EU-Vertreter sollten regelmäßig regionale Sprechstunden abhalten, wünscht sich Gabriela Schneider. So käme man einerseits zu einer positiveren Einstellung zur EU, andererseits würden EU-Vertreter die Lebensrealitäten der Bürger besser kennenlernen.

27) Mehr Praxisnähe: Das führt vielleicht auch dazu, dass manche Regelungen mit mehr Praxisnähe beschlossen würden, wie sich das etliche Leser wünschen.

28) Bessere Kommunikation: Die EU müsse ihre positiven Seiten kommunizieren, damit nicht jeder der EU für alles Mögliche den Schwarzen Peter zuschieben könne, wünscht sich neben anderen Clemens Haas aus Eberstalzell.

29) Appell an Österreichs Politiker: Daran schließt sich auch ein Appell an Politiker in Nationalstaaten an, sich nicht wie derzeit oft ungerechtfertigt auf die EU auszureden.

30) Ende der Zeitumstellung: Andere Leser erinnern an die Befragung zur Zeitumstellung, die die EU 2018 durchgeführt hat und bei der sich 80 Prozent der Teilnehmer für eine ganzjährige Beibehaltung der Sommerzeit ausgesprochen hatten. Das sollte endlich umgesetzt werden, fordern etliche Leser in ihren Mails.

Ein herzliches Dankeschön für Ihre Zuschriften

Was wir an der EU schätzen – und wo wir Änderungen wollen: Im Zuge unserer Serie "Österreichs 30 Jahre in der EU" haben wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, gebeten, uns mitzuteilen: Welche Vorteile sehen Sie in Österreichs Mitgliedschaft in der EU? Und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Sie haben zahlreich davon Gebrauch gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür! Manche Leser sandten uns detaillierte tabellarische Auflistungen, andere konzentrierten sich auf einzelne Aspekte.

Der Häufigkeit der Meldungen entsprechend haben wir daraus 15 Punkte abgeleitet, die Sie an der EU schätzen, und 15 Punkte, wo Sie sich Änderungen wünschen. Auch wenn unsere Serie nun einen vorläufigen Abschluss findet: Gerade an den Punkten, in denen Sie sich Änderungen wünschen, werden wir dranbleiben – und regelmäßig über Fortschritte informieren.

