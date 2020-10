EU warnt Türkei vor Folgen von Boykott gegen französische Produkte

Hintergrund des Boykottaufrufs von Erdogan waren Aussagen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über Meinungsfreiheit und das Veröffentlichen von Karikaturen des Propheten Mohammed. Frankreich werde nicht "auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen", hatte Macron bei einer Gedenkfeier zu Ehren des von einem Islamisten enthaupteten Lehrers Samuel Paty gesagt.

Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Viele Muslime lehnen eine bildliche Darstellung des Propheten ab und empfinden sie als beleidigend, explizit verboten ist sie im Koran aber nicht.

Die französische Regierung warnte unterdessen ihre Bürger im muslimischen Ausland vor möglichen Angriffen. Das Außenministerium gab am Dienstag Sicherheitshinweise für Indonesien, Bangladesch, Mauretanien, den Irak und die Türkei bekannt. Die Franzosen sollten sich von Protesten gegen die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen fernhalten und öffentliche Versammlungen meiden. Auch Saudi-Arabien und der Iran kritisierten wie zuvor andere muslimisch geprägte Länder Frankreich wegen des Umgangs mit Karikaturen des Religionsgründers und Propheten Mohammed.

"Es wird empfohlen, besonders auf Reisen und an Orten, die von Touristen oder Auswanderergemeinschaften besucht werden, äußerste Wachsamkeit zu üben", warnte das französische Außenministerium. Zeitgleich verwahrte sich Innenminister Gerald Darmanin mit Blick auf die Türkei und Pakistan gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs. Macron hatte nach dem Mord an dem Lehrer Paty angekündigt, die Maßnahmen gegen den konservativen Islam zu verstärken, der die Werte Frankreichs zu untergraben drohe.

Saudi-Arabien verurteilte am Dienstag Karikaturen, die Mohammed beleidigten, und jeden Versuch, den Islam in einen Zusammenhang mit Terrorismus zu stellen. Allerdings verzichtete das Königreich auf Boykott-Aufrufe oder persönliche Angriffe auf Macron. Das iranische Außenministerium bestellte am Montag den französischen Botschafter ein, berichtete der staatliche Sender IRIB am Dienstag. Dem Gesandten sei erklärt worden, dass der Iran entschieden "jede Beleidigung und fehlenden Respekt des Propheten des Islam" zurückweise.

An die Spitze der Proteste hat sich der türkische Präsident Erdogan mit der Forderung nach einem Boykott französischer Produkte und persönlichen Angriffen auf Macron gesetzt. Die deutsche Bundesregierung stellte sich hinter Macron und wertete die Angriffe als "völlig inakzeptabel". Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) meinte, wieder einmal zeige sich, dass die Türkei keinen Platz in der Europäischen Union habe.

Haimbuchner: "EU-Beitrittsgespräche beenden"

Der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter und stellvertretende Bundesparteiobmann der FPÖ, Manfred Haimbuchner, sagt zu den jüngsten Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan: "Die Meinungs- und Pressefreiheit gehören zu den höchsten Errungenschaften der Aufklärung und des abendländischen Europas. Die Geringschätzung für diese Werte, die der türkische Staatspräsident mit seinen Verbalinjurien in Richtung Frankreich zum Ausdruck bringt, sind an Primitivität kaum zu überbieten. Die Türkei hat sich damit ein ums andere Mal als Beitrittskandidat zur Europäischen Union disqualifiziert und die zuständigen Gremien sind aufgerufen, diese Farce endlich zu beenden. Ein EU-Beitritt der Türkei ist und bleibt denkunmöglich

