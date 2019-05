EU-Wahl: Pamela Anderson wirbt für Ex-Minister Varoufakis

"Wir brauchen einen Wandel im politischen Klima und sollten dabei aber auch unseren Lebensstil ändern", sagte die US-amerikanisch-kanadische Schauspielerin gestern in Berlin.

Ihren Einsatz für die Vereinigung "Demokratie in Europa" sehe sie als Fortsetzung früherer Aktivitäten für Tier- und Klimaschutz. "Ich möchte meine Bekanntheit für diese gute Sache einsetzen." Sie sei froh und stolz, an Varoufakis’ Seite für das Programm "Green New Deal" zu kämpfen. Mit der früheren "Baywatch"-Darstellerin wolle die Vereinigung die Aufmerksamkeit auf den deutschen Ableger der Bewegung "Democracy in Europe Movement 2025" (Diem25) lenken, sagte Mitgründer Srecko Horvat. Der kroatische Soziologe kandidiert wie Varoufakis in Berlin für das EU-Parlament.