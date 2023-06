EU-Wahl: ÖVP geht auf Distanz zum Spitzenkandidaten-System

Der ÖVP-Europaabgeordnete Alexander Bernhuber sagte bei einer Diskussion zur Europawahl 2024 am Montag in Wien, das Spitzenkandidatensystem sei zwar eine gute Idee und es wäre gut, ein Gesicht im Wahlkampf zu haben. Doch gebe es "keine Direktwahl" des Kommissionschefs, "es kann auch anders ausgehen". Demgegenüber betonten SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder und der grüne Europaabgeordnete Thomas Waitz, dass der EU-Kommissionspräsident vom Europaparlament gewählt werde. Dadurch habe das EU-Parlament "sehr wohl einen Hebel" (Waitz), bzw. sei "daher die Spitzenkandidaten-Frage eine zentrale" (Schieder).

Der für die NEOS an der von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) veranstaltenden Diskussion teilnehmende Vizeklubchef Nikolaus Scherak sagte, er halte das Spitzenkandidatensystem für "grundsätzlich sinnvoll". Auch transnationale Listen könnten eine "großartigen Beitrag" leisten, um sich klar mit der EU zu identifizieren. Demgegenüber kam von Bernhuber ein "klares Nein" zu grenzüberschreitenden Kandidaten für die Europawahl, dies würde nicht funktionieren. Als Beispiel nannte er die Schwierigkeit, wie man sich dann als Österreicher gegen Atomkraft positionieren könnte, wenn die eigene Fraktion dafür wäre.

Bernhuber, Schieder und Waitz kündigten in der Diskussion an, wieder bei der nächsten Europawahl antreten zu wollen. Ihre Parteien würden dazu aber erst Ende dieses Jahres bzw. Anfang kommenden Jahres Festlegungen treffen. Scherak plant dagegen keinen Sprung nach Brüssel: "Das ist in meiner Lebensplanung nicht vorgesehen."

Meinungsunterschiede bei Klimaschutzpolitik

Große Meinungsunterschiede gab es zur künftigen Ausrichtung der EU-Klimaschutzpolitik. Waitz beklagte, die EU-Kommission habe mit ihrem "Green Deal" das fossile Zeitalter beenden wollen, "jetzt schlägt die fossile Industrie zurück". Es sei fraglich, ob es in der nächsten Legislaturperiode noch eine Mehrheit für die Klimagesetze gebe. Bernhuber beklagte dagegen viele Fehler, die bei der Umsetzung des "Green Deal" gemacht worden seien. So gebe es keine Antworten zu einem drohenden Wertverlust von Grund und Boden, für seine Fraktion sei eine rote Linie überschritten worden. Dies heiße nicht, dass die EVP dem großen Ziel nicht zustimme.

Für Schieder lautet die große Frage nach der Europawahl: "Wie geht es mit dem europäischen Einigungsprojekt weiter?" Es gebe überall eine Spaltung zwischen Populisten und demokratischen Kräften. Scherak betonte die Geschlossenheit der EU gegen den russischen Überfall auf die Ukraine. Die Einigkeit der EU habe bisher verhindert, dass Russlands Präsident Wladimir Putin auch in Länder wie Estland einmarschiert sei. Die rechtsgerichtete italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni stehe ihm zwar politisch nicht nahe, aber auch sie habe klargestellt, dass man Putin den Überfall auf die Ukraine nicht durchgehen lassen dürfe.

Das Schengen-Veto gegen Bulgarien und Rumänien verteidigte Bernhuber als "Notbremse" gegen ein nicht funktionierendes Asylsystem. Dagegen sieht Waitz in dem Veto einen "unintelligenten" Schritt, der nicht durch die tatsächlichen Migrationszahlen begründet sei und Österreich als Investor und Gastland für Arbeitskräfte aus beiden Ländern schade. "Die Rumänen fühlen sich verarscht von Österreich", kritisierte auch Scherak das Veto. Dieses sei "schändlich", da nicht Rumänien, sondern Ungarn das Problem sei. Auch Schieder bezeichnete Österreich Schengen-Veto als "Fehler", da Rumänien die Kriterien für einen Beitritt erfüllt habe, und Probleme besser innerhalb des Schengen-Systems gelöst werden könnten.

Das Spitzenkandidatensystem der EU kam erst ein Mal, nämlich 2014, zur Anwendung, als der europäische EVP-Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker als Vertreter der stimmenstärksten Partei nach der Europawahl zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt wurde. 2019 setzte sich der EVP-Kandidat Manfed Weber nicht gegen Widerstände mehrer Staats- und Regierungschefs durch. Anstelle von Weber wurde die Christdemokratin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin gewählt.

