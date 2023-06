EU-Wahl: In Österreich noch nicht "wichtig"

Der parlamentarische Plenarsaal in Brüssel.

In einem Jahr, am 9. Juni 2024, wird das EU-Parlament neu gewählt. Doch wie ist aktuell die Stimmung dazu? Speziell für Österreich gibt es teils widersprüchliche Umfragedaten. Die vom Europaparlament selbst veröffentlichte "Eurobarometer"-Umfrage sieht die Lage offenbar rosiger als eine Erhebung im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) – wobei zumindest die Zahl der in Österreich Befragten (1011 bzw. 1000) nahezu gleich ist.