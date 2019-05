EU: Wähler machen Unterschied zur Nationalratswahl

Nationalrats- und EU-Wahlen sind die einzigen bundesweiten Parlamentswahlen. Deshalb hat die Kür der EU-Abgeordneten immer auch innenpolitischen Test-Charakter. Die Wähler machen aber Unterschiede: Sie schickten zwar meist dieselben Parteien in die Parlamente, kürten auf EU-Ebene aber meist einen anderen Sieger.

Erster bei den EU-Wahlen waren immer ÖVP oder SPÖ. Aber in der Regel war immer die Partei bei der EU-Wahl Erste, die bei der Nationalratswahl davor Zweite war. Nur einmal war es anders: 1999, als die NR-Wahl knapp nach der EU-Wahl stattfand, holte sich die SPÖ jeweils Platz 1. Auf EU-Ebene hielt sie den auch 2004, aber bei der NR-Wahl 2002 verlor sie ihn an die ÖVP.

Bei allen anderen EU-Wahlen – 1996, 2009 und 2014 – ging Schwarz vor Rot durchs Ziel, während die Nationalratswahlen 1995, 2008 und 2013 die SPÖ gewann.

Die Parteien, die sich bei den EU-Wahlen Mandate holen konnten, waren üblicherweise die, die im Nationalrat vertreten waren. Aber es gab eine große Ausnahme: Hans-Peter Martin feierte mit seiner Liste bei den EU-Wahlen 2004 und 2009 große Erfolge (zuletzt holte er 17,67 Prozent), floppte aber bei der Nationalratswahl 2006.

Grüne hinein, Jetzt nicht

Auch heuer ist ähnliches zu erwarten. Denn bei der Nationalratswahl 2017 flogen die Grünen raus und die vom Ex-Grünen Peter Pilz gegründete Liste Jetzt zog ins Parlament ein. Für die EU-Wahl werden den Grünen sieben bis zehn Prozent prognostiziert. EUROPA Jetzt kam in den Umfragen hingegen bisher nie über drei Prozent.

Die ÖVP dürfte ihren ersten Platz verteidigen. Gegenüber den 26,98 Prozent der letzten EU-Wahl dürfte sie auch zulegen, die Umfragen verheißen ihr 28 bis 31 Prozent. Aber diesmal könnte das ÖVP-EU-Ergebnis etwas unter dem NR-Ergebnis liegen. Das war bisher erst einmal der Fall, beim Sensations-Wahlsieg Schüssels 2002.

Dafür könnte die SPÖ diesmal – anders als sonst – beim EU-Urnengang (26 bis 28 Prozent) besser abschneiden als bei der heimischen Wahl 2014 (26,86 Prozent). Die FPÖ bleibt in den Umfragewerten von 22 bis 25 Prozent im Muster – denn bei der NR-Wahl kam sie auf 25,97 Prozent. Ebenso die NEOS, in umgekehrte Richtung: Sie lagen bei der EU-Wahl 2014 besser als bei der NR-Wahl davor – und für den 26. Mai werden ihnen sieben bis zehn Prozent verheißen, also mehr als die 5,30 Prozent im Oktober 2017.

