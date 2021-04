EU-Vertrag mit Biontech/Pfizer für 600 Millionen Dosen fix

Damit erhält die EU nun definitiv insgesamt 600 Millionen Impfstoffdosen, wie die Pharmaunternehmen am Montag in Mainz mitteilten.

Somit würden 100 Millionen zusätzliche Dosen des Corona-Impfstoffs geliefert, erklärten die beiden Partner. Darin enthalten sind die 50 Millionen zusätzlichen Impfdosen, deren Lieferung die EU in der vergangenen Woche angekündigt hatte. Die Europäische Kommission hatte zu Jahresbeginn eine Option auf diesen zusätzlichen Impfstoff vereinbart, die damit nun umgesetzt wird.

"Die zusätzlichen 100 Millionen Impfstoffdosen dieser Option werden die Beschleunigung der Impfkampagnen in der EU unterstützen", erklärte Biontech-Vorstand Sean Marett. Die 600 Million Dosen würden etwa zwei Drittel der europäischen Bevölkerung abdecken. Bis Ende Juni sollen 250 Millionen Dosen an die EU geliefert werden. Das sind viermal so viele Dosen wie im ersten Quartal.