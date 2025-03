Verteidigungspläne der EU geben auch Österreich Spielraum

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen: „Wir befinden uns in einer Ära der Aufrüstung.“

Wenige Stunden nachdem bekannt geworden war, dass die USA ihre militärische Unterstützung der Ukraine bis auf Weiteres aussetzen, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag ihre Pläne für eine "Ära der Aufrüstung" in Europa umrissen. In erster Linie sollen die Mitgliedsstaaten dazu ermächtigt werden, mehr Schulden aufzunehmen, als es die Regeln aus dem EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt hergeben.