Immer wieder gingen am Mittwoch sintflutartige Regenfälle über dem Renaissance-Schloss nieder, das als Bühne für den EU-Westbalkan-Gipfel diente. In Brdo bei Kranj, einem beschaulichen Flecken in der Nähe der Hauptstadt Ljubljana, wollten die Staats- und Regierungschefs der EU ein 18 Jahre altes Versprechen erneuern.